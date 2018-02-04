Пробки в Казани, несмотря на метель, не достигли максимальной отметки

В Казани из-за сильной метели на дорогах пробки достигли оценки в 9 баллов, об этом свидетельствуют данные сервис "Яндекс.Пробки". При этом отметки в 10 баллов, что неоднократно было в последние недели, пока зафиксировано не было.

В основном движение затруднено на улице Ершова, проспекте Победы и Гвардейской улице. В городе произошли около десяти ДТП.

- Машин на дорогах немного, но они довольно медленно едут, - рассказал один из водителей.

Таксисты повысили цены на услуги примерно в 2,5 раза.

Напомним, накануне в Татарстане было объявлено штормовое предпупреждение. Сильные осадки ожидаются сегодня весь день. Ветер южный, очень сильный 15 — 20 м/с, местами порывами до 25 м/с.