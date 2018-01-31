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У виновника смертельной погони у «Парк Хауса» оказалось почти 30 штрафов за нарушения ПДД

У виновника смертельной погони у "Парк Хауса" оказалось почти 30 штрафов за нарушения ПДД
16+
Фото: inkazan.ru/

Стали известны подробности громкого ДТП у "Парк Хауса", в результате которого погиб 19-летний студент Казанского энергетического колледжа, выяснилось, что у виновника столкновения было 29 штрафов за нарушения ПДД, при этом неоплаченным был только один штраф. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

Напомним, около 1 часа ночи 30 января патруль Росгвардии заметил водителя KIA Optima, который находился за рулем с признаками алкогольного опьянения. Началась погоня с участием сотрудников ГИБДД, в результате около "Парк Хауса" 23-летний водитель KIA, работающий юристом в одной из компаний города, врезался в попутно ехавший "ВАЗ-2107".

- Гвардейцы задержали водителя KIA, который отказался от прохождения медицинского освидетельствования. На месте ДТП скончался пассажир "ВАЗа", который сидел сзади от водителя. Еще три пассажира "ВАЗа", равно как и две пассажирки KIA были госпитализированы. Водитель KIA не пострадал, - сообщили ProKazan.ru.

Сейчас идет расследование ДТП.

Погибший студент (на основе данных соцсетей)

Денис Зарипов, 01.02.2018, 10:24
Тэги: ДТП
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Комментарии

Горожанин01 февраля 2018, 10:36
Отморозь, зачем гаи сокращают....
3
11
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Горожанин01 февраля 2018, 10:40
В ответ на комментарий пользователя
бойцов росгвардии уволить и под суд
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бойцов росгвардии уволить и под суд

Ты дебил?
7
10
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Горожанин01 февраля 2018, 10:42
а при чем здесь штрафы? Сейчас у каждого они есть,с нашими камерами через каждые 20метров!
19
15
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Горожанин01 февраля 2018, 10:48
В ответ на комментарий пользователя
а при чем здесь штрафы? Сейчас у каждого они есть,с нашими камерами через каждые 20метров!
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...:-D так не нарушай...
Лучший комментарий
5
23
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Горожанин01 февраля 2018, 10:49
Тут получается росгвардия спровоцировала дтп!!! Они имеют права вообще гоняться?? Это же работа ДПС!!! Вобщем их вина тут есть тоже!
11
14
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ace01 февраля 2018, 10:50
В ответ на комментарий пользователя
бойцов росгвардии уволить и под суд

Ты дебил?
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обоснуй
10
2
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Горо01 февраля 2018, 10:53
Менты палку срубили теперь наградят ...
7
0
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин01 февраля 2018, 10:59
Сволочь он. Угробил человека.
0
14
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Горожанин01 февраля 2018, 11:01
Отстранять от управления транспортным средством тех лиц, которые имеют большое число штрафов., например больше 30 за год. Как у этого перца.
0
14
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66601 февраля 2018, 11:03
"""атруль Росгвардии заметил водителя KIA Optima, который ехал за рулем с признаками алкогольного опьянения"""

Это как понять ??? как можно понять что водитель с признаками опьянения за рулем ???
10
3
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Горожанин01 февраля 2018, 11:11
В ответ на комментарий пользователя
Сволочь он. Угробил человека.
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И опять пьяный юрист, это что их на юрфаке учат - беспредельничать!?
0
12
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Горожанин01 февраля 2018, 11:30
В ответ на комментарий пользователя
Киа Оптима классная тачка , ваз г////вно , не будь нищебродом!
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Как "не быть нищебродом" при наших зарплатах? Скажи уж...
0
2
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Горожанин01 февраля 2018, 12:00
вот размещайте свои фотки в сети, потом попадете в такие новости, и все на тебя глядеть будут.
1
4
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Горожанин01 февраля 2018, 12:20
ой, езжу по южке часто. Номера поддельные/перевертыши. Уже раз 10 видел. Есть регистратор. Буду отныне сообщать, пусть имеют в сраку этих долбоящеров
2
1
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Горожанин01 февраля 2018, 13:02
распилить живьем питораса
0
1
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Горожанин01 февраля 2018, 13:14
Не Росгвардию, не ГИБДД не надо ругать...всего лишь нужны технические средства максимально быстрой остановки транспортного средства! В 21 веке уже давно твое можно придумать! Не только в армию надо деньги вкладывать!
1
1
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Дед01 февраля 2018, 13:36
Убил человека, как он теперь жить с этим будет?!
0
1
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