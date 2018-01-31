У виновника смертельной погони у «Парк Хауса» оказалось почти 30 штрафов за нарушения ПДД

Стали известны подробности громкого ДТП у "Парк Хауса", в результате которого погиб 19-летний студент Казанского энергетического колледжа, выяснилось, что у виновника столкновения было 29 штрафов за нарушения ПДД, при этом неоплаченным был только один штраф. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

Напомним, около 1 часа ночи 30 января патруль Росгвардии заметил водителя KIA Optima, который находился за рулем с признаками алкогольного опьянения. Началась погоня с участием сотрудников ГИБДД, в результате около "Парк Хауса" 23-летний водитель KIA, работающий юристом в одной из компаний города, врезался в попутно ехавший "ВАЗ-2107".

- Гвардейцы задержали водителя KIA, который отказался от прохождения медицинского освидетельствования. На месте ДТП скончался пассажир "ВАЗа", который сидел сзади от водителя. Еще три пассажира "ВАЗа", равно как и две пассажирки KIA были госпитализированы. Водитель KIA не пострадал, - сообщили ProKazan.ru.

Сейчас идет расследование ДТП.

Погибший студент (на основе данных соцсетей)