На Ямашева «Киа» столкнулся с «Жигули»: погиб человек, еще пятеро пострадали

Сегодня ночью в Ново-Савиновском районе Казани произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей.

ДТП произошло на пересечении проспекта Ямашева и улицы Мусина.

- 23-летний водитель «Киа», будучи за рулем в нетрезвом состоянии, не выбрал безопасную скорость и столкнулся с «Жигулями», которым управлял 21-летний парень, - сообщили в МВД РТ.

В результате ДТП погиб пассажир «Жигулей», еще пятеро пострадали. Они были доставлены в 7-ю городскую больницу с различными травмами.