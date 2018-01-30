В ГИБДД не стали наказывать водителя автобуса, который смотрел сериал за рулем

По словам главы ГИБДД РТ Ленара Габдурахманова, его не наказали, потому что запрещен только разговор по телефону без специальных устройств

Водителя автобуса, который смотрел на планшете сериал во время просмотра, не стали наказывать, об этом рассказал сегодня на совещании глава ГИБДД РТ Ленар Габдурахманов.

Напомним, ранее народный корреспондент прислал видео, как в Казани водитель "красного" автобуса маршрута №1 смотрел сериал прямо во время движения. "Увидел такую картину: водитель едет и смотрит сериал "Папины дочки", - прокомментировал видео читатель.

После инспекторы ДПС остановили водителя автобуса, его не наказали, потому что запрещен только разговор по телефону без специальных устройств.