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Третий день «снегопокалипсиса» в Казани: десятибалльные пробки, десятки ДТП и сугробы

Третий день "снегопокалипсиса" в Казани: десятибалльные пробки, десятки ДТП и сугробы
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Фото: архив ProKazan.ru
В ГИБДД посоветовали водителям не выезжать из городов без крайней необходимости

В Казани третий день идет сильный снегопад, пробки на дорогах, судя по данным "Яндекс.Пробок", вновь достигли отметки в 10 баллов, последний раз такая ситуация на дорогах наблюдалась накануне вечером

Самый крупный затор наблюдается на проспекте Победы, где движение на ряде участков не превышает 3 км/ч. Большие пробки отмечены также на улицах Аделя Кутуя, Кул Гали и Рихарда Зорге, а также множестве улиц в центре.

По всему городу произошли десятки ДТП, на самих улицах заметны огромные сугробы.
 
В ГИБДД посоветовали водителям не выезжать из городов без крайней необходимости, сильный снег, метель и снежные заносы ожидаются по всему Татарстану. 
 
Отметим, что накануне неизвестные поглумились над снежными насыпями около Кремля, вытоптав целое слово. Очевидец прислал фото, как его затаптывают.
 
 
N. Vildanov, 24.01.2018, 08:38
Тэги: ДТП
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Комментарии

Горожанин24 января 2018, 08:37
Дворники в бешенстве
0
8
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Горожанин24 января 2018, 08:49
Какое слово то вытоптали - не видно
2
6
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 08:51
Спасибо доблестному ГИБДД за предупреждение. А то по погоде не видно..Какое из города выезжать. По городу то не проехать.
0
5
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Горожанин24 января 2018, 08:53
ПУТИН ВОР! аахахахаххахахахахах! Давно я так не ржал! Татары подготовились к приезду СОлнцеликого!:-D
Лучший комментарий
3
35
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 08:56
В ответ на комментарий пользователя
ПУТИН ВОР! аахахахаххахахахахах! Давно я так не ржал! Татары подготовились к приезду СОлнцеликого!:-D
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:-D:-D:-D
0
8
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Горожанин24 января 2018, 08:57
В ответ на комментарий пользователя
Какое слово то вытоптали - не видно
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Воры
1
13
Согласны с автором?
12824 января 2018, 08:57
Дорожники, вы чё творите? Царь приедет - всех на соловки сошлют
0
4
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Горожанин24 января 2018, 08:59
Слово ВОРЫ было вытоптано!
1
21
Согласны с автором?
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин24 января 2018, 09:02
что то не слышно мэрина ильсурки о том как миллионы тонн снега в сутки вывозят с ули. и что вся техника на уборке и все в шоколаде. а то что вы видите на улице - это фейк и не более.
2
15
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Горожанин24 января 2018, 09:02
Надо было краской ещё красненькой пилить.
0
7
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 09:04
В ответ на комментарий пользователя
Не ври! Было написано "Путин вор"! Сам проезжал на автобусе даже не поверил! Теперь написавшего посадят наверное.((((
3
13
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Горожанин24 января 2018, 09:10
Вы все [***]
2
0
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Горожанин24 января 2018, 09:20
Маленький город, неимодет убрать от снега. Позорники! Сколько денег собирается, за уборку придомовой территории с каждой квартиры! А посмотрите что во дворах творится! Куда деньги уходят!? Конечно воры!
1
5
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 09:28
В ответ на комментарий пользователя
Маленький город, неимодет убрать от снега. Позорники! Сколько денег собирается, за уборку придомовой территории с каждой квартиры! А посмотрите что во дворах творится! Куда деньги уходят!? Конечно воры!
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Ну это вопрос только к вашей управляющей компании и дворникам прикрепленным к вашему дому. Я вышел в 6 30 и дворник только начал убирать возле подъезда. Понятно хочется кого то поругать и обвинить, но снег не прекращается 3 дня подряд, это и правда аномально. Просто физически невозможно убрать все.
6
5
Согласны с автором?
гость24 января 2018, 09:34
а в деревне всегда так, выпало много снега, чтобы выехать, надо искать трактор.
0
5
Согласны с автором?
гость24 января 2018, 09:37
кто-нибудь вообще видел за три дня хоть одну единицу снегоуборочной техники?
2
5
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Jules Winnfield24 января 2018, 09:38
:-)
2
12
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 09:46
Отличная погода!
1
4
Согласны с автором?
Азатлык24 января 2018, 09:52
В ответ на комментарий пользователя Jules Winnfield
Молодиц!:-D
2
1
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 09:52
За правду сажают,а так кто написал молодец
1
6
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 10:03
В ответ на комментарий пользователя
что то не слышно мэрина ильсурки о том как миллионы тонн снега в сутки вывозят с ули. и что вся техника на уборке и все в шоколаде. а то что вы видите на улице - это фейк и не более.
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Метшин и Куляжев скажут - во всем виноват снегопад.
Типа мы уже все по бумагам списали, деньги распилили.
А тут блин снегопад
1
5
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Сэнсэй24 января 2018, 10:09
Странные вы какие то. Как тут дороги почистить, когда вы все претесь на своих машинах на работу, на встречу, за продуктами и тд. Кругом пробки, не повернуть, не развернуться. Толку от камазов никакого. Также стоять в пробке будут вместе с вами. Освободите дороги на эти пару дней.
6
4
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 10:09
В ответ на комментарий пользователя
Ну это вопрос только к вашей управляющей компании и дворникам прикрепленным к вашему дому. Я вышел в 6 30 и дворник только начал убирать возле подъезда. Понятно хочется кого то поругать и обвинить, но снег не прекращается 3 дня подряд, это и правда аномально. Просто физически невозможно убрать все.
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Ну не знаю, мы на работе тоже делаем сверх своих возможностей. Нам шеф так и говорит, надо делать больше, сверх своих возможностей. Пока есть объемы, надо работать круглые сутки. Но у нас могут задержать зарплату, так как заказчики подводят финансово.А тут деньги жители платят исправно и транспортный налог, если не заплатишь, ты просто автомобиль не зарегистрируешь. То есть деньги есть! А вот работать.не хотят. Чистить просто дороги надо ежедневно, раз снегопад. А не ждать.,пока всё завалит.
2
5
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 10:15
Мля, зима всего три месяца со снегопадами в году. Каждую осень мэр радуясь говорит, стоя около снегоуборочной машины -мы к зиме готовы! А тут три дня снежочек идет и всё пи..ц, маленький городишко в дорожном коллапсе. А ведь.люди на работу едут, с их зарплаты бюджет пополняется. Они должны во время приехать на работу, без проблем. Тут вам не Сахалин, где настоящие снегопады идут и морозы , одна снежинка, как ведро снега. А у нас, какая то мелкодисперсионная фигня надувается. После работать надо.
1
6
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Сэнсэй24 января 2018, 10:19
Ну по себе не нужно всех равнять. Нужно не сверх работу делать, а выполнять качественно. Качественно дороги убрать не могут, тк все утром едут на своих любимых машинках, вместо того, чтоб пару дней в автобусах потолкаться. Выбор каждого. Я сел на автобус. Но многие нет. Хотите комфорта, тогда не жалуйтесь на снег кругом, стойте в пробке по несколько часов. Но это ваш выбор.
2
2
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Горожанин24 января 2018, 10:20
В ответ на комментарий пользователя
Ржать ты будешь когда пендосы обдирут тебя как липку
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Это насколько надо быть обдолбанным пропагандой, чтобы так писать?
0
2
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Горожанин24 января 2018, 10:30
В ответ на комментарий пользователя
Странные вы какие то. Как тут дороги почистить, когда вы все претесь на своих машинах на работу, на встречу, за продуктами и тд. Кругом пробки, не повернуть, не развернуться. Толку от камазов никакого. Также стоять в пробке будут вместе с вами. Освободите дороги на эти пару дней.
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вафел а ты наши семьи кормить будешь?:-D
2
1
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Горожанин24 января 2018, 10:33
В ответ на комментарий пользователя
Мля, зима всего три месяца со снегопадами в году. Каждую осень мэр радуясь говорит, стоя около снегоуборочной машины -мы к зиме готовы! А тут три дня снежочек идет и всё пи..ц, маленький городишко в дорожном коллапсе. А ведь.люди на работу едут, с их зарплаты бюджет пополняется. Они должны во время приехать на работу, без проблем. Тут вам не Сахалин, где настоящие снегопады идут и морозы , одна снежинка, как ведро снега. А у нас, какая то мелкодисперсионная фигня надувается. После работать надо.
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Я не знаю откуда вы но в нашей полосе ПФО снег начинает падать с конца октября и может идти до середины апреля, а не 3 месяца, это 6 месяце получается.
0
0
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Сэнсэй24 января 2018, 10:35
В ответ на комментарий пользователя
вафел а ты наши семьи кормить будешь?:-D
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Я не знаю что значит ваше первое слово. Уверен, если у вас есть ноги и руки, Вы сами себя прокормить в состоянии.
1
0
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Горожанин24 января 2018, 10:38
В ответ на комментарий пользователя
Я не знаю что значит ваше первое слово. Уверен, если у вас есть ноги и руки, Вы сами себя прокормить в состоянии.
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уверен питух что у тебя нет мозга!:-D
1
0
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Сэнсэй24 января 2018, 10:41
В ответ на комментарий пользователя
уверен питух что у тебя нет мозга!:-D
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Вы просто обычный троль. Глупый троль. До свидания.
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