Третий день «снегопокалипсиса» в Казани: десятибалльные пробки, десятки ДТП и сугробы

В ГИБДД посоветовали водителям не выезжать из городов без крайней необходимости

В Казани третий день идет сильный снегопад, пробки на дорогах, судя по данным "Яндекс.Пробок", вновь достигли отметки в 10 баллов, последний раз такая ситуация на дорогах наблюдалась накануне вечером.

Самый крупный затор наблюдается на проспекте Победы, где движение на ряде участков не превышает 3 км/ч. Большие пробки отмечены также на улицах Аделя Кутуя, Кул Гали и Рихарда Зорге, а также множестве улиц в центре.

По всему городу произошли десятки ДТП, на самих улицах заметны огромные сугробы.

посоветовали водителям не выезжать из городов без крайней необходимости, сильный снег, метель и снежные заносы ожидаются по всему Татарстану. В ГИБДД, сильный снег, метель и снежные заносы ожидаются по всему Татарстану.

Отметим, что накануне неизвестные поглумились над снежными насыпями около Кремля, вытоптав целое слово. Очевидец прислал фото, как его затаптывают.