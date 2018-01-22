МЧС предупреждает: в Татарстане ожидаются метель и снежные заносы

Водителям рекомендуют воздержаться от поездок за пределы населенного пункта без крайней необходимости

В Татарстане МЧС посоветовали водителям не выезжать из городов без крайней необходимости, в республике ожидается сильный снег, метель и снежные заносы, в том числе и в Казани.

Так, завтра, 24 января в Казани ожидается облачная погода, местами сильный снег. Ветер юго-восточный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью 11-13 градусов ночью. Максимальная температура воздуха днем 8-10 градусов мороза. На дорогах гололедица.

В связи с этим водителям рекомендуют воздержаться от поездок за пределы населенного пункта без крайней необходимости, быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями. Необходимо избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД.