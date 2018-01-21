В Казани появилась спецмашина ГИБДД с камерой-радаром над номерами

Новая система построена на основе радарной технологии "Робот"

Под Казанью на объездной трассе начали испытывать автомобиль "Лада Ларгус", у которой над госномерами установлена камера, об этом сообщили сегодня в ГИБДД.

Новая система построена на основе радарной технологии "Робот".

- Главной особенностью системы является возможность измерения скорости не только в стационарном, но и в мобильном режиме. Кроме того, система позволяет выявлять факты выезда в нарушение ПДД на полосу встречного движения, - сообщили в ГИБДД.

Эта машина будет работать в местах концентрации ДТП, на основе тестовых испытаний будет принято решение о возможной закупке большого количества таких систем.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Татарстана закупят три автомобильных комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД на сумму 12,6 млн рублей. Комплекс предназначен для установки в автомобиль и может следить за нарушителями в автоматическом режиме, как на ходу, так и в стоящем авто без движения.