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В Казани появилась спецмашина ГИБДД с камерой-радаром над номерами

В Казани появилась спецмашина ГИБДД с камерой-радаром над номерами
16+
Фото: Рамиль Хайруллин
Новая система построена на основе радарной технологии "Робот"

Под Казанью на объездной трассе начали испытывать автомобиль "Лада Ларгус", у которой над госномерами установлена камера, об этом сообщили сегодня в ГИБДД.

Новая система построена на основе радарной технологии "Робот".

- Главной особенностью системы является возможность измерения скорости не только в стационарном, но и в мобильном режиме. Кроме того, система позволяет выявлять факты выезда в нарушение ПДД на полосу встречного движения, - сообщили в ГИБДД.

Эта машина будет работать в местах концентрации ДТП, на основе тестовых испытаний будет принято решение о возможной закупке большого количества таких систем.

 

Напомним, ранее сообщалось, что власти Татарстана закупят три автомобильных комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД на сумму 12,6 млн рублей. Комплекс предназначен для установки в автомобиль и может следить за нарушителями в автоматическом режиме, как на ходу, так и в стоящем авто без движения.

N. Vildanov, 22.01.2018, 13:25
Тэги: ГИБДД
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Комментарии

Горожанин22 января 2018, 13:30
Я считаю что это не законно !
Потому как данное оборудование должно быть на виду у водителей.
16
83
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Горожанин22 января 2018, 13:33
Гос номер по Госту установлен? Кроме того его и не видно - пора штраф выписывать?
А так и не говорят, чья же это кормушка...
Лучший комментарий
9
139
Согласны с автором?
Батюшка22 января 2018, 13:35
"Эта машина будет работать в местах концентрации ДТП" Т.е. будет спокойно сидеть и документировать ДТП? Однако>-(
6
43
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 13:37
Водителей этих машин надо наказывать за установку номеров в непредусмотренных для этого местах
8
71
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин22 января 2018, 13:55
До чего дошел прогресс
Всех водителей под''.пресс''
Мозг идёт у них.в разнос
Вот шедевр -баблосос!
4
21
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 14:07
В ответ на комментарий пользователя
Я считаю что это не законно !
Потому как данное оборудование должно быть на виду у водителей.
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лол, чтоб ты знал где скорость сбрасывать ишь ты ушлый
20
11
Согласны с автором?
руслан22 января 2018, 14:11
90 е вернулись ,сейчас власть за все пытается забрать деньги с водителей..
4
22
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Я знаю22 января 2018, 14:18
В ответ на комментарий пользователя
Побольше бы машин скрытого контроля, только без исключений для нарушителей.
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Упоротый ычтули син... Тебя бы побольше да подальше
9
10
Согласны с автором?
Вредный22 января 2018, 14:19
Откуда бензин, на езду этого чудо-ларгус -из-под-номера -радар?
3
11
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 14:19
Интересно от гов... кер...ером мыть можно эту камеру?
1
4
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 14:24
В ответ на комментарий пользователя
Гос номер по Госту установлен? Кроме того его и не видно - пора штраф выписывать?
А так и не говорят, чья же это кормушка...
Развернуть
Ну тут долго думать не надо) Сами ответ знаете.
0
4
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 14:26
ГИБДД с 1 декабря начнет штрафовать водителей за отсутствие наклейки «Шипы»
4
3
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 14:39
способы отъема денег у населения (с которыми итак не густо), все изощренней и изощренней, у тех, кто там наверху((((
2
9
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 14:39
Не над, а вместо номеров.
Номера вниз сместили и частично перекрыли их видимость
0
10
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 14:57
Очередной доильный аппарат. У меня "молока" них не хватит.
1
8
Согласны с автором?
Миха22 января 2018, 15:08
По 4.х ляма за комплект, хм, не хило так.
И ведь покупают, понимая, что легко отобьют...
1
9
Согласны с автором?
Димас люблюпивас22 января 2018, 15:10
В ответ на комментарий пользователя
Очередной доильный аппарат. У меня "молока" них не хватит.
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Всё мозги уже через з.высосали. А им все мало.
1
3
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 15:11
В ответ на комментарий пользователя
Я считаю что это не законно !
Потому как данное оборудование должно быть на виду у водителей.
Развернуть
Мало ли, что ты там себе считаешь. Тебя никто спрашивать не будет.
5
2
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 15:13
В ответ на комментарий пользователя
ГИБДД с 1 декабря начнет штрафовать водителей за отсутствие наклейки «Шипы»
Развернуть
Дурак что ли? Уже 22 января на дворе
1
10
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 15:23
Вы едете 75. Они позади Вас едут 75. Они начинают торможение с процессом измерения. На 75 накладывается разница скоростей. Все, новый штраф.
7
9
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 15:50
В ответ на комментарий пользователя
Вы едете 75. Они позади Вас едут 75. Они начинают торможение с процессом измерения. На 75 накладывается разница скоростей. Все, новый штраф.
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ты че такой умный???
1
4
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 15:57
Вообще-то такая установка гос.рег.знака не по нормам. но им можно да.
0
7
Согласны с автором?
Автомобилист22 января 2018, 16:11
Что-то никто не рассматривает вариант не нарушать правила дорожного движения)))
2
7
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 16:15
Ну напишите ещё что Путин виноват:-D
4
5
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 16:21
В ответ на комментарий пользователя
Ну напишите ещё что Путин виноват:-D
Развернуть
А кто?!
2
6
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 16:29
В ответ на комментарий пользователя
По 4.х ляма за комплект, хм, не хило так.
И ведь покупают, понимая, что легко отобьют...
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все гораздо проще, 4 ляма из бюджетныхъ денег, а все что сверху уже в другие закрома....
1
1
Согласны с автором?
Читатель22 января 2018, 16:33
1.Номер не на штатном месте?
2. Номер нечитаем - наполовину перекрыт (умышленно перекрыт) специальным приспособлением.
3. Знак "Ш" отсутствует.
Госномер автомобиля известен.
Сколько штрафов выписано на данный автомобиль?
0
16
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 17:01
ГИБДД бизнес, в ногу со временем идет. буду таким гаврикам задний бампер подставлять. Тадащ и нэт камеры))
0
8
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 17:28
Странные люди! Как разбивается человек, родственники винят всех но только не человека который нарушил и разбился. Нарушителей начинают выявлять, опять все виноваты, денег сосут. Не нарушай и сам здоровее будешь и бюджет цел. Всем удачи на дорогах!;-)
1
6
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 17:38
В ответ на комментарий пользователя
1.Номер не на штатном месте?
2. Номер нечитаем - наполовину перекрыт (умышленно перекрыт) специальным приспособлением.
3. Знак "Ш" отсутствует.
Госномер автомобиля известен.
Сколько штрафов выписано на данный автомобиль?
Развернуть
+ 12.4 ч.1 и 12.5 ч.3 КоАП за установку вспышки на бампере
0
4
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 17:54
В ответ на комментарий пользователя
Если не Путин, то кто?!
0
2
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 18:05
а если ради интереса себе такой муляж на место гос.номера повесить и покататься, как гайцы будут реагировать? какой штраф?
0
1
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 18:07
камеры которые установлены на временной участок, явно номер со своей высоты не увидят
0
1
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 19:23
В ответ на комментарий пользователя
Очередной доильный аппарат. У меня "молока" них не хватит.
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Не гоняй по встречке и не расстанешься со своим молоком
0
3
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 19:25
В ответ на комментарий пользователя
Вы едете 75. Они позади Вас едут 75. Они начинают торможение с процессом измерения. На 75 накладывается разница скоростей. Все, новый штраф.
Развернуть
Ты что то совсем не в ту степь полез! Как было у тебя 75 так и останется, они что в обратную сторону в один момент поехали на скорости?
1
1
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 19:45
В ответ на комментарий пользователя
Я считаю что это не законно !
Потому как данное оборудование должно быть на виду у водителей.
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а еще незаконно нарушать ДТП. Но вы считаете, что если никто не увидит, то можно
1
2
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Горожанин22 января 2018, 19:59
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1
0
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Автомобилист22 января 2018, 20:04
Вот же додумались а, как ещё денег с водителей выжить, молодцыыыы, чтоб падавились этими деньгами от штрафов, может быть и удавитесь когда нибудь, тьфу!
3
0
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 22:16
В ответ на комментарий пользователя
а еще незаконно нарушать ДТП. Но вы считаете, что если никто не увидит, то можно
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Чаво, чаво не нарушать ? Совсем что ле е...нулся ?
0
0
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 22:18
В ответ на комментарий пользователя
а еще незаконно нарушать ДТП. Но вы считаете, что если никто не увидит, то можно
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ПДД епта, а не ДТП . Ну ты и чайник .
0
0
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Горожанин22 января 2018, 22:25
Будете голосовать за пуйло будет еще хуже
0
0
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