Наверх
Дом в "Салават Купере" в Казани "раздвоился" пополам
18:00, сегодня35
«Дочка» Минземимущества РТ купит 9 новых автомобилей почти на 7,5 млн рублей
18:47, сегодня5
СМИ: ямальская компания поставит в Татарстан 5 тонн халяльной оленины
18:21, сегодня15
Обзор тендеров: на пороховом заводе в Казани будут делать спутники
18:07, сегодня1
Появилось видео из изолятора, где содержится убийца лыжницы из Нижнекамска
17:48, сегодня39
У чиновников Татарстана могут забрать служебные машины
17:19, сегодня18
В Татарстане средняя зарплата составила 31,5 тыс рублей
16:53, сегодня27
В Казани убрали дорожный знак, разрешающий проезд на "красный". Он провисел один день
16:41, сегодня12
В Нижнекамске мусульман позвали на прогулку в лес, где зарезали лыжницу
16:24, сегодня26
Исследование: водители Казани оказались менее культурными, чем в Челнах
16:19, сегодня13
Синоптики: в Татарстане похолодает до 31 градуса мороза
15:57, сегодня13
Депутат КПРФ о покупке Департаментом соцпитания Hyundai Genesis: цены ничто - имидж все!
15:45, сегодня29
Лидер ЛДПР Жириновский о видео «плачущей блогерши» из Нижнекамска: «Я сходил с ума»
15:27, сегодня16
В Татарстане пожарный на "Иж" погиб, протаранив на "встречке" Nissan
14:59, сегодня8
В Казани в ТЦ «Южный» закрылся магазин MediaMarkt
14:54, сегодня22
В Татарстане начали выдавать "путинские" выплаты за рождение первого ребенка
14:40, сегодня15
В Казани лыжник прокатился под стенами Кремля
14:11, сегодня13
В Казани за год арестовали 585 жителей за неуплату штрафов
13:51, сегодня6
Следственный комитет: задержанный за убийство лыжницы в Нижнекамске пытался сжечь ее
13:34, сегодня22
СМИ: в Казани задержали экс-первого проректора КНИТУ-КХТИ
13:18, сегодня13
Весной из Казани открываются прямые авиарейсы в Минск
12:48, сегодня2
«Рубин» досрочно вернул защитника Устинова из аренды
12:03, сегодня3
Задержанный за убийство лыжницы в Нижнекамске признал свою вину
11:18, сегодня43
СМИ: экс-чиновник из Минэкологии РТ приобрел электростанцию для майнинга криптовалют
11:08, сегодня13
На "Черном озере" высадят свыше 30 елей
10:59, сегодня21
Выселенные из Айшинского поселения РТ цыгане пожаловались в Европейский суд
10:37, сегодня52
СМИ: число противников абортов в России выросло втрое за 20 лет
10:20, сегодня19
Убийца лыжницы в Нижнекамске перед этим пытался изнасиловать другую девушку
09:59, сегодня13
В Татарстане парень на остановке забил до смерти мужчину
09:37, сегодня27
Главой Гарантийного фонда РТ стал 23-летний выпускник вузов США, Гонконга и Великобритании
09:07, сегодня49
В МЧС Татарстана объяснили рекомендацию не окунаться в купели до ее освящения
08:42, сегодня21
Минимальная цена на коньяк может вырасти более чем на треть‍
08:17, сегодня30
Сегодня в Казани будет без осадков
06:16, сегодня2
Полиция задержала предполагаемого убийцу нижнекамской лыжницы
19:01, 11.01.201864
В Казани на две недели закрыли движение около «Меги»
18:46, 11.01.201815
Казанцы придумали, как измерить сексуальность линейкой и систему залпового огня от засад
18:25, 11.01.201810
Житель Татарстана отсудил у правительства РФ 4 тыс евро за три года пребывания в СИЗО
18:19, 11.01.201818
Экс-главу Татфондбанка Роберта Мусина лишили контроля над «Тимер банком»
17:52, 11.01.201816
Кандидату в президенты из Казани отказали в регистрации на выборах президента РФ
17:23, 11.01.201830
В Альметьевске "УАЗ" протаранил "скорую", фельдшеру проломило голову
16:56, 11.01.201812
Завтра в Казани похолодает до 13 градусов
16:42, 11.01.20182
Казанец сообщил в полицию о голубях, из-за которых может взорваться его дом
16:34, 11.01.201821
ProKazan.ru узнал, что может появиться на месте рынка на Разъезде Восстания
16:24, 11.01.201817
В Казани задержанный парень искусал за пальцы полицейского
16:11, 11.01.201812
В Татарстане двое парней закинули водителя в багажник, вымогая деньги за ДТП
15:43, 11.01.201813
Рустам Минниханов прилетел в Турцию
15:22, 11.01.201819
В Казани суд продлил арест обвиняемым по делу «Адмирала», где погибли 19 человек
15:01, 11.01.20184
В Дербышках поезд насмерть сбил пенсионерку
15:00, 11.01.201819
Соцсети: в Советском районе Казани прорвало канализацию, затопило проезжую часть
14:15, 11.01.201820
В Нижнекамске похоронили девушку, зарезанную во время лыжной прогулки
14:04, 11.01.201829
В Татарстане неизвестные бросили щенков в завязанном мешке погибать на дороге
13:37, 11.01.201831
В Казани в Горкинско-Ометьевском лесу установили забор перед лестницей
13:28, 11.01.201841
В Татарстане частично сгорела мечеть
13:19, 11.01.20188
В Татарстане банкротят компанию, на гипсовом руднике которой произошел взрыв
12:51, 11.01.20183
В Казани появился новый дорожный знак, разрешающий проезд на красный свет
12:16, 11.01.201840
В Челнах около жилых домов обрушился грунт: это сняли на видео
11:42, 11.01.20184
Первая ледовая переправа открылась в Татарстане
11:39, 11.01.2018
В Раифе появилась своя железная дорога, а ледовый городок потемнел из-за оттепели и бобров
11:25, 11.01.201814
Госпрограмма РТ по сохранению татарского языка будет действовать до 2020 года
10:55, 11.01.201846
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

Обзор тендеров: на пороховом заводе в Казани будут делать спутники

Обзор тендеров: на пороховом заводе в Казани будут делать спутники
16+
Фото: pixabay.com, скриншот видео
Портал ProKazan изучил сайт госзакупок и выбрал самые интересные тендеры недели

Пороховой завод начнет выпускать спутники

"Спутники?" - не поверили мы своим глазам, когда увидели тендер казанского порохового завода на оказание услуг по изготовлению спутника по чертежам заказчика. Неужели на пороховом заряде в космос подниматься будут? Заинтригованные, открываем документы и... Выяснилось, что речь идет всего лишь об узле «спутник», который применяется для фиксаций изделий с последующим передвижением.

Всего планируется изготовить 200 штук на сумму 4,3 млн рублей.

Квитанция по цене приема душа

МУП "Водоканал" опубликовал тендер на оказание услуг по обработке, пересылке и доставке квитанций-извещений формата А5 потребителям. Если вас интересовал вопрос, во сколько обходится рассылка одной квитанции и во сколько литров воды она вам обходится, давайте считать.

На ежемесячную рассылку 42 625 квитанций в течение года потратят чуть больше 1,5 млн рублей. То есть 3 рубля за квитанцию (в госзаказе есть коммерческое предложение от компании, которая запросила аж 90 рубликов за доставку одного квиточка). Если взять казанский тариф за горячую воду, то стоимость 1 квитанции сопоставима с разовым приемом душа. Если же у вас есть колонка в доме и вы подогреваете холодную воду, то это один прием ванны и 10 приемов душа.

ГИБДД получит новые автокомплексы для охоты за нарушителями

Государственное бюджетное учреждение "Безопасность дорожного движения" закупит три автомобильных комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД на сумму 12,6 млн рублей. 

Комплекс предназначен для установки в автомобиль и может следить за нарушителями в автоматическом режиме, как на ходу, так и в стоящем авто без движения.

Рамиль Бикмуллин, 12.01.2018, 18:07
Тэги: Тендеры
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин12 января 2018, 20:31
За камеру интересно, будут "антирадары" ее сигналить?
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Где вы провели новогодние праздники - дома или отправились в путешествие?

До окончания голосования осталось:
Отдохнул(а) за границейОтдохнул(а), но в пределах РоссииДома, потому что люблю зимнюю Казань
Голосов: 4
Голосовать
Голосов: 8
Голосовать
Голосов: 25
Голосовать
Никуда не поехал(а), потому что денег нет
Голосов: 96
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru