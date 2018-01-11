Обзор тендеров: на пороховом заводе в Казани будут делать спутники

Портал ProKazan изучил сайт госзакупок и выбрал самые интересные тендеры недели

Пороховой завод начнет выпускать спутники

"Спутники?" - не поверили мы своим глазам, когда увидели тендер казанского порохового завода на оказание услуг по изготовлению спутника по чертежам заказчика. Неужели на пороховом заряде в космос подниматься будут? Заинтригованные, открываем документы и... Выяснилось, что речь идет всего лишь об узле «спутник», который применяется для фиксаций изделий с последующим передвижением.

Всего планируется изготовить 200 штук на сумму 4,3 млн рублей.

Квитанция по цене приема душа

МУП "Водоканал" опубликовал тендер на оказание услуг по обработке, пересылке и доставке квитанций-извещений формата А5 потребителям. Если вас интересовал вопрос, во сколько обходится рассылка одной квитанции и во сколько литров воды она вам обходится, давайте считать.

На ежемесячную рассылку 42 625 квитанций в течение года потратят чуть больше 1,5 млн рублей. То есть 3 рубля за квитанцию (в госзаказе есть коммерческое предложение от компании, которая запросила аж 90 рубликов за доставку одного квиточка). Если взять казанский тариф за горячую воду, то стоимость 1 квитанции сопоставима с разовым приемом душа. Если же у вас есть колонка в доме и вы подогреваете холодную воду, то это один прием ванны и 10 приемов душа.

ГИБДД получит новые автокомплексы для охоты за нарушителями

Государственное бюджетное учреждение "Безопасность дорожного движения" закупит три автомобильных комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД на сумму 12,6 млн рублей.

Комплекс предназначен для установки в автомобиль и может следить за нарушителями в автоматическом режиме, как на ходу, так и в стоящем авто без движения.