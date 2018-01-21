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Сильная метель в Казани: город «встал» из-за пробок, происходят десятки ДТП

Сильная метель в Казани: город "встал" из-за пробок, происходят десятки ДТП
16+
Фото: архив ProKazan.ru
Снегопад должен завершиться в течение нескольких часов

В Казани сейчас наблюдается сильная метель, судя по данным сервиса "Яндекс. Пробки", в городе фиксируются пробки в 9 баллов, а также произошли множество ДТП.

Средняя скорость движения на въезде в Казань, а также на множестве городских улиц не превышает 5-7 км/ч. Больше всего движение затруднено на участках проспектов Победы и Ямашева, улиц Фучика, Арбузова, Космонавтов, Ершова, Ф. Амирхана, Декабристов, Тукая, Назарбаева, Павлюхина, Оренбургский тракт, Фермское шоссе.

Напомним, согласно прогнозам синоптиков, сильный снег и метель с ухудшением видимости до 1000 метров будет до обеда. Сила ветра будет составлять до 15-18 метров в секунду.

Такая же ситуация ожидается в целом по Татарстану. 

ГИБДД Татарстана рекомендовало водителям не отправляться в дальние поездки из-за возможности опасной ситуации на дорогах из-за метели.

N. Vildanov, 22.01.2018, 08:32
Тэги: Погода
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Комментарии

Горожанин22 января 2018, 08:44
Че вообще жопа?Я тогда спать пойду.
3
15
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Горожанин22 января 2018, 08:52
Лучше сидите дома, скажите заболели.
Лучший комментарий
0
39
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 08:53
какие пробки? каждый день такие же заторы по утрам. проказан, громкими заголовками уважения не заработать!
17
9
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 08:54
Ономалия.
2
4
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 08:55
В основном пробки там, где поворот налево запретили, потому как контроля нет и все клали болт на этот запрет, разворачиваясь и поворачивая, где захочется. Ну и ад на прилегающих улицах соответственно.
3
16
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 08:59
В ответ на комментарий пользователя
какие пробки? каждый день такие же заторы по утрам. проказан, громкими заголовками уважения не заработать!
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Из окна трамвая виднее
3
7
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 09:01
Что 8-| опять зима снег?
0
11
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 09:02
В ответ на комментарий пользователя
Из окна трамвая виднее
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Мы тебе верим.
2
6
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 09:05
В ответ на комментарий пользователя
Что 8-| опять зима снег?
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Ага и январь месяц еще. :-P
0
8
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 09:07
В ответ на комментарий пользователя
Из окна трамвая виднее
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Класс, утром сесть в ''кольцевой ''трамвай, покататься до обеда, посмотреть, что вокруг.творится. Потом домой, кушать. :-D
1
13
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 09:31
Снег начался еще вечером вчера, согласно прогнозу, а дорожники опять не работают, вот и результат. Само растает, чо.
2
12
Согласны с автором?
122 января 2018, 09:33
Не "метель", а, "где дорожники"?!! За 70 км трассы 2 машины без песка, гололед! По снегу и то безопаснее передвигаться!
0
5
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 09:35
ДОРОЖНИКИ, АУУУУУУУУУУУУУУУУУУ!!!
0
6
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 09:50
В ответ на комментарий пользователя
В основном пробки там, где поворот налево запретили, потому как контроля нет и все клали болт на этот запрет, разворачиваясь и поворачивая, где захочется. Ну и ад на прилегающих улицах соответственно.
Развернуть
А что,нельзя налево? Странно,я так всегда езжу,не знал просто.Несколько раз останавливали ДПС,но сразу же отпускали
8
0
Согласны с автором?
Дорожник Гурам22 января 2018, 10:25
В ответ на комментарий пользователя
Не "метель", а, "где дорожники"?!! За 70 км трассы 2 машины без песка, гололед! По снегу и то безопаснее передвигаться!
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Не шумите, все на Кремлевской.
0
6
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 10:43
В ответ на комментарий пользователя
А что,нельзя налево? Странно,я так всегда езжу,не знал просто.Несколько раз останавливали ДПС,но сразу же отпускали
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Нехороший человек
0
1
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Горожанин22 января 2018, 10:53
В ответ на комментарий пользователя
Нехороший человек
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Мы на него пюлюём
0
0
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Горожанин22 января 2018, 11:24
Пересаживайтесь на общественный и будет вам счастье :-)
1
2
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илья22 января 2018, 11:36
А че час зима?..
0
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Горожанин22 января 2018, 12:01
Для нытиков существуе Африка, там говорят не бываем сильных метелей. А кли живете в России, нех скулить на снег на дорогах
0
0
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Горожанин22 января 2018, 12:08
Дороги,участки дорог может встали,с чего панику сеять.город живет.еще нет сугробов.мухаметзянов икрам.машин эвакуаторов не видать.
0
0
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Ильсур22 января 2018, 12:15
я превратил 3 столицу РФ в деревню
0
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