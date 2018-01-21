Сильная метель в Казани: город «встал» из-за пробок, происходят десятки ДТП

Снегопад должен завершиться в течение нескольких часов

В Казани сейчас наблюдается сильная метель, судя по данным сервиса "Яндекс. Пробки", в городе фиксируются пробки в 9 баллов, а также произошли множество ДТП.

Средняя скорость движения на въезде в Казань, а также на множестве городских улиц не превышает 5-7 км/ч. Больше всего движение затруднено на участках проспектов Победы и Ямашева, улиц Фучика, Арбузова, Космонавтов, Ершова, Ф. Амирхана, Декабристов, Тукая, Назарбаева, Павлюхина, Оренбургский тракт, Фермское шоссе.

Напомним, согласно прогнозам синоптиков, сильный снег и метель с ухудшением видимости до 1000 метров будет до обеда. Сила ветра будет составлять до 15-18 метров в секунду.

Такая же ситуация ожидается в целом по Татарстану.

ГИБДД Татарстана рекомендовало водителям не отправляться в дальние поездки из-за возможности опасной ситуации на дорогах из-за метели.