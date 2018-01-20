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Синоптики предупредили о сильной метели в Казани

Синоптики предупредили о сильной метели в Казани
16+
Фото: портал ProKazan.ru
Такая же ситуация ожидается в целом по Татарстану

Сегодня ночью в Казани резко ухудшится погода. Как сообщили в Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, ночью и утром в столице республики ожидается сильный снег, метель с ухудшением видимости до 1000 метров, юго-восточный ветер порывами до 15-18 метров в секунду. 

Такая же ситуация ожидается в целом по Татарстану. В некоторых районах скорость ветра может достигать 20 метров в секунду. 

Кстати

Согласно Шкале Бофорта, ветер со скоростью 17,2—20,7 метров в секунду считается крепким. При таком ветре могут ломаться ветки деревьев.

Если ветер достигает 20,8—24,4 метров в секунду, то это уже штормовой ветер, который может разрушить крыши зданий.

Женя Потехина, 21.01.2018, 15:35
Тэги: Погода
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Комментарии

Горожанин21 января 2018, 15:51
Конец января и февраль это снежно-метельные месяцы.
Лучший комментарий
3
28
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Горожанин21 января 2018, 15:58
У погоды нет плохой погоды - каждая погода благодать! :)
13
17
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Горожанин21 января 2018, 16:06
В ответ на комментарий пользователя
У погоды нет плохой погоды - каждая погода благодать! :)
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Эти бредни придумали всякие любители полетать за гос счет в Дубай, чтоб тебе в Казани сидеть было не так обидно
8
15
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Горожанин21 января 2018, 16:09
В ответ на комментарий пользователя
Эти бредни придумали всякие любители полетать за гос счет в Дубай, чтоб тебе в Казани сидеть было не так обидно
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И еще бездари и те, кому делать не знают, к чему руки приложить.
8
7
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Вредный21 января 2018, 16:11
Надо такую погоду, на 18 марта. :-P
9
13
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Горожанин21 января 2018, 16:22
А что, про температуру воздуха не написали и давление? Тоже мне прогноз, тьфу.
4
8
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Горожанин21 января 2018, 16:25
В ответ на комментарий пользователя
У погоды нет плохой погоды - каждая погода благодать! :)
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Если есть здоровье и деньги.
1
11
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Горожанин21 января 2018, 16:32
В ответ на комментарий пользователя
Эти бредни придумали всякие любители полетать за гос счет в Дубай, чтоб тебе в Казани сидеть было не так обидно
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Так ведь это не так дорого. Раз в год любой дурак может себе позволить.
7
3
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Горожанин21 января 2018, 17:09
В ответ на комментарий пользователя
У погоды нет плохой погоды - каждая погода благодать! :)
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Эти бредни придумали люди , думающие что хлеб растет на деревьях , грязные тарелки сами моются , а каждый человек в душЕ - добрый . Интеллигенты , проще говоря .
3
6
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Горожанин21 января 2018, 17:22
В ответ на комментарий пользователя
Так ведь это не так дорого. Раз в год любой дурак может себе позволить.
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Да, на свои любой дурак. А вот, за госсчет то?
1
9
Согласны с автором?
Горожанин21 января 2018, 17:27
В ответ на комментарий пользователя
Да, на свои любой дурак. А вот, за госсчет то?
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И не 1 раз в год, а 2-3 раза в месяц!
1
7
Согласны с автором?
Горожанин21 января 2018, 17:38
В ответ на комментарий пользователя
И еще бездари и те, кому делать не знают, к чему руки приложить.
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Сдались вам эти Дубаи. Вернули бы санатории и дома отдыха как в СССР. Вот это была романтика. И для здоровья полезно очень, нет стресса для организма. Танцы, романы....
1
9
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Горожанин21 января 2018, 18:52
В ответ на комментарий пользователя
Сдались вам эти Дубаи. Вернули бы санатории и дома отдыха как в СССР. Вот это была романтика. И для здоровья полезно очень, нет стресса для организма. Танцы, романы....
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Дедуля, ну вот, что ты вечно п..здишь про прошлое?
4
5
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Вредный21 января 2018, 18:54
''Шкала Бофорта '', Что ты! Что ты!
0
1
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Горожанин21 января 2018, 19:04
В ответ на комментарий пользователя
Дедуля, ну вот, что ты вечно п..здишь про прошлое?
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Очень жаль, что это прошло мимо вас. В вашем мире пластмассы, бетона и купюр души не понять.
2
9
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Роман21 января 2018, 19:14
В ответ на комментарий пользователя
Конец января и февраль это снежно-метельные месяцы.
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Это точно! Эx жалко нельзя пальцами щелкнуть, чтоб раз и +10 градусов. Я в печали.
1
0
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Горожанин21 января 2018, 19:49
В ответ на комментарий пользователя
А что, про температуру воздуха не написали и давление? Тоже мне прогноз, тьфу.
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А тебя в Гугле забанили? Больше негде температуру узнать,
1
2
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Вредный21 января 2018, 21:37
В ответ на комментарий пользователя
А тебя в Гугле забанили? Больше негде температуру узнать,
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Ну вот, язык у тебя поганый. Тьфу на тебя.
0
1
Согласны с автором?
Вредный21 января 2018, 21:39
В ответ на комментарий пользователя
Очень жаль, что это прошло мимо вас. В вашем мире пластмассы, бетона и купюр души не понять.
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Ничего и не прошло. Я, еще Хрущева застал. А ты вот, гутаперчивый. Надо вперед смотреть и радоваться. А не рваными труселями, по дому трясти.
0
1
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Вредный21 января 2018, 21:50
В ответ на комментарий пользователя
Конец января и февраль это снежно-метельные месяцы.
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Я вам, минус поставлю, чтоб.не сбылось. Сейчас климат уже не тот. Хотя природа своё, если ей надо, возьмёт.
0
0
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Чак Чак Норрисс21 января 2018, 22:07
Что может быть лутче плохой погоды,только пустые карманы.
0
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