Синоптики предупредили о сильной метели в Казани

Такая же ситуация ожидается в целом по Татарстану

Сегодня ночью в Казани резко ухудшится погода. Как сообщили в Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, ночью и утром в столице республики ожидается сильный снег, метель с ухудшением видимости до 1000 метров, юго-восточный ветер порывами до 15-18 метров в секунду.

Такая же ситуация ожидается в целом по Татарстану. В некоторых районах скорость ветра может достигать 20 метров в секунду.

Кстати



Согласно Шкале Бофорта, ветер со скоростью 17,2—20,7 метров в секунду считается крепким. При таком ветре могут ломаться ветки деревьев.



Если ветер достигает 20,8—24,4 метров в секунду, то это уже штормовой ветер, который может разрушить крыши зданий.