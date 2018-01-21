Под Казанью на трассе в столкновении пяти автомобилей погибли два человека

Сегодня около 20.30 на 23 километре автодороги Казань-Малмыж на территории Высокогорского района Татарстана вблизи деревни Калинино столкнулись 5 автомобилей. В результате аварии погибли 2 человека.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, водитель LADA Priora, которые ехал со стороны Казани, выехал на полосу встречного движения и врезался в NISSAN QASHQAI и ВАЗ-2114. После этого в LADA Priora влетели Hyundai Solaris и еще один ВАЗ-2114, которые ехали по встречному направлению.

В результате аварии на месте происшествия погибли водитель и пассажир LADA Priora. Пострадали еще три человека. На место выехал начальник Высокогорского ГИБДД МВД по РТ.

Напомним, сегодня днем в Чистопольском районе Татарстана на 124 километре трассы Казань—Оренбург "Калина" врезалась в большегруз "Скания", который перевозил сжиженный газ. Тогда водитель тоже выехал на встречную полосу. В результате аварии погибли водитель и пассажир "Лады".