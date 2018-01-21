Наверх
В Татарстане заметает трассу М7: водителям советуют не выезжать из городов
11:17, сегодня3
Федеральные трассы в Чувашии и Марий Эл перешли под контроль Казани
12:19, сегодня
В Казани подросток украл из ТЦ сто пригласительных в кинотеатр на 18 тысяч рублей
11:58, сегодня2
Лебедь-уборщик из Казани попал в Instagram американской телеведущей Эллен
11:58, сегодня
Как казанцам отдохнуть и не остаться без имущества?
Татарский певец извинился за крещенскую прорубь в виде полумесяца
11:30, сегодня15
Реклама
В Госдуму внесли законопроект, приравнивающий сожительство к официальному браку
11:26, сегодня9
Под Казанью грузовик с туалетной бумагой протаранил бензовоз
11:13, сегодня2
Власти Казани за год на закупках сэкономили 684 млн рублей
10:57, сегодня4
В Татарстане скончался младенец, которого ударили при эвакуации из дома
10:51, сегодня
Экс-главный тренер «Рубина» Хави Грасия стал новым тренером английского «Уотфорда»
10:36, сегодня1
В Казани школьник изнасиловал девочку в подъезде
09:59, сегодня15
Казанец стал абсолютным рекордсменом "Народного контроля", отправив 689 жалоб
09:32, сегодня17
В Казани задержали вероятных убийц нумизмата
09:16, сегодня3
Подробности смертельного ДТП под Казанью: лишенный прав водитель "Лады" врезался в 4 авто
08:50, сегодня16
Сильная метель в Казани: город "встал" из-за пробок, происходят десятки ДТП
08:32, сегодня22
Сегодня в Казани ожидается около 5 градусов мороза, утром - сильный снег
06:00, сегодня
Под Казанью на трассе в столкновении пяти автомобилей погибли два человека
23:15, 21.01.201816
«Пока и большинство у нас хромает»: «Ак Барс» проиграл «Витязю» на домашней арене
20:04, 21.01.20188
105 миллионов: АСВ выставило на торги имущество «Булгар банка», обанкротившегося год назад
19:22, 21.01.201811
Казань за неделю: масштабный блэкаут, прорубь в виде полумесяца на Крещение и Путин
18:00, 21.01.20185
Смертельное ДТП на трассе Казань-Оренбург: "Лада" влетела в фуру, перевозившую газ
16:16, 21.01.201825
Синоптики предупредили о сильной метели в Казани
15:35, 21.01.201823
В Татарстане на ночном пожаре чуть не погибли 13 человек
15:15, 21.01.20183
Уроженка Зеленодольска погибла во время взрыва газа в Ижевске: 5 ее детей стали сиротами
13:10, 21.01.201830
Американские СМИ рассказали о велосипедной "кругосветке" экс-депутата из Казани
11:45, 21.01.201824
В Казани мужчина 3 месяца воровал по ночам из "Агропарка" ананасы, киви, мандарины и чай
11:30, 21.01.201826
В Казани скончался личный фотограф Минтимера Шаймиева
10:32, 21.01.201828
Сегодня в Казани ожидается -10 градусов и метель
07:00, 21.01.2018
Президент Татарстана предложил создать курсы для глав районов по разведению скота
17:49, 20.01.201837
Голосование на ProKazan.ru: большинство казанцев не стали купаться в купелях на Крещение
16:42, 20.01.201823
В Казани инженера приговорили к 7 годам колонии за помощь террористам
15:58, 20.01.201827
В Казани родители назвали своих детей Тейя и Иления
15:16, 20.01.201824
Татарский певец вырезал прорубь в виде полумесяца на Крещение
14:34, 20.01.2018103
Рустам Минниханов поздравил Шаймиева с днем рождения, опубликовав пост в Instagram
13:58, 20.01.201819
В Татарстане мужчина убил своего знакомого в лифте дома из-за планшета
13:07, 20.01.201822
Соцсети: казанцы готовы платить, чтобы увидеть Путина
12:07, 20.01.201849
В Казани сгорел Volkswagen Tiguan совладельца «Галереи вин» 
10:58, 20.01.201822
Родственника вице-премьера РТ обвинили еще в двух эпизодах с земельными участками
10:07, 20.01.201817
Предвыборный штаб Путина решил больше не собирать подписи в поддержку своего кандидата
09:31, 20.01.201821
Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев празднует день рождения
08:59, 20.01.201883
«Игра изначально сложилась не так»: «Ак Барс» на своем льду проиграл «Словану»
08:38, 20.01.20184
Сегодня в Казани ожидается -14 градусов
07:01, 20.01.2018
«Мисс Татарстан-2018»: читатели ProKazan.ru выбирают самую красивую девушку РТ
18:30, 19.01.201841
Крещенские купели в Татарстане закроют 19 января в 23:00
17:50, 19.01.201827
Прокурор Татарстана предостерег чиновников от поддержки националистов в языковом вопросе
17:32, 19.01.2018109
14-летняя участница конкурса «Мисс Татарстан» о кастинге и своих переживаниях
17:28, 19.01.201824
Министр строительства РТ: мы готовы к постройке мусоросжигательного завода
17:16, 19.01.201865
«Рубин» сыграл вничью с «Локомотивом» из Ташкента
16:52, 19.01.20183
В Татарстане спасли деревню, затопленную бобрами
16:25, 19.01.201811
Минобразования РТ после нападений на школы в России: в бюджете Казани нет денег на охрану
16:19, 19.01.201861
В Татарстане сотрудники ГИБДД помогли вытащить Hyundai, застрявший в снегу после ДТП
15:51, 19.01.201827
Власти Татарстана создадут фонд для работы с обманутыми дольщиками
15:36, 19.01.201811
В Казани скончался мужчина, выпивший много таблеток снотворного
15:10, 19.01.20185
Завтра в Казани ожидается 14 градусов мороза и слабый снег
14:51, 19.01.2018
Стало известно, кто занял место нового министра образования Татарстана в Госсовете
14:27, 19.01.201814
Жители Татарстана и Москвы создали банду, чтобы поставлять контрафактный ботокс из США
14:23, 19.01.201818
Минобразования Татарстана: в детсадах по-прежнем‍у будет изучение татарского языка
13:59, 19.01.201812
В Елабуге восстановили подачу электричества в дома
13:35, 19.01.20182
В Татарстане утвердили размер минимальной зарплаты
13:27, 19.01.201821
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

Под Казанью на трассе в столкновении пяти автомобилей погибли два человека

Под Казанью на трассе в столкновении пяти автомобилей погибли два человека
16+
Фото: соцсети

Сегодня около 20.30 на 23 километре автодороги Казань-Малмыж на территории Высокогорского района Татарстана вблизи деревни Калинино столкнулись 5 автомобилей. В результате аварии погибли 2 человека.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, водитель LADA Priora, которые ехал со стороны Казани, выехал на полосу встречного движения и врезался в NISSAN QASHQAI и ВАЗ-2114. После этого в LADA Priora влетели Hyundai Solaris и еще один ВАЗ-2114, которые ехали по встречному направлению. 

В результате аварии на месте происшествия погибли водитель и пассажир LADA Priora. Пострадали еще три человека. На место выехал начальник Высокогорского ГИБДД МВД по РТ.

Напомним, сегодня днем в Чистопольском районе Татарстана на 124 километре трассы Казань—Оренбург "Калина" врезалась в большегруз "Скания", который перевозил сжиженный газ. Тогда водитель тоже выехал на встречную полосу. В результате аварии погибли водитель и пассажир "Лады".

Женя Потехина, 21.01.2018, 23:15
Тэги: ДТП
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин21 января 2018, 23:55
Где комменты что "скорость и лихие маневры ни при чем а виноваты все вокруг" ?
2
5
Согласны с автором?
Горожанин21 января 2018, 23:58
В ответ на комментарий пользователя
Судя по влетевшим в аварийные машины Ж-понюхам нистанцию у нас даже зимой никто не держит. Так и надо идиотам.
Развернуть
Грубо. Не надо так. А дистанцию держать зачастую не дают только оставишь запас так какой-нибудь водятел норовит влезть.
Лучший комментарий
4
50
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 00:13
Это дорога узкая,по стандарту даже узкая.мухаметзянов икрам
2
3
Согласны с автором?
Так уж22 января 2018, 00:14
Начальник ГИБДД обязан выезжать на резонанс. Журналюги достали уже в конец со своими ... бай удосужил и тд. и тп.
6
6
Согласны с автором?
Димас люблю пивас22 января 2018, 02:22
И опять лада на встрече! Я кстати нашел объяснение этому! Смотрите, у человека лада, неважно как давно или нет, важно что нет денег на другое авто! И вот он такой едет и думает: вот они наворовали, напокупали в кредит и понтуются! Сейчас я им покажу чего стоят их ведра! Хоть у меня и лада, но на газ жать я умею лучше них!
19
16
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 05:32
В ответ на комментарий пользователя
Грубо. Не надо так. А дистанцию держать зачастую не дают только оставишь запас так какой-нибудь водятел норовит влезть.
Развернуть
Господи, в такую погоду пусть влезает, пропущу и дам место
1
14
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 07:10
Ужесточите правила за нарушения пдд и расширяйте дороги, че тупите , господа.
3
3
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 07:18
В ответ на комментарий пользователя
Начальник ГИБДД обязан выезжать на резонанс. Журналюги достали уже в конец со своими ... бай удосужил и тд. и тп.
Развернуть
Так вроде и не написано, что удосужился. Только констатация факта. Читайте без фантазии.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 07:40
В ответ на комментарий пользователя
Это дорога узкая,по стандарту даже узкая.мухаметзянов икрам
Развернуть
В этом месте пять полос.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 07:45
Надеются на авось 'авось успеею
0
3
Согласны с автором?
Я22 января 2018, 07:52
В ответ на комментарий пользователя
В этом месте пять полос.
Развернуть
Где вы около деревни Калинино нашли пять полос?
1
1
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 08:04
Виновники бухие были говарят!
0
3
Согласны с автором?
Дед22 января 2018, 08:26
Зимняя дорога тем более трасса ошибок не прощаяет.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 09:38
В ответ на комментарий пользователя
И опять лада на встрече! Я кстати нашел объяснение этому! Смотрите, у человека лада, неважно как давно или нет, важно что нет денег на другое авто! И вот он такой едет и думает: вот они наворовали, напокупали в кредит и понтуются! Сейчас я им покажу чего стоят их ведра! Хоть у меня и лада, но на газ жать я умею лучше них!
Развернуть
Твой мозг туп до безобразия, не позорься в комментах.
0
1
Согласны с автором?
Евгений22 января 2018, 10:32
В ответ на комментарий пользователя
Где вы около деревни Калинино нашли пять полос?
Развернуть
Не в Калинино это было. А между Высокой Горой и Каменкой. Там действительно пять полос. Но на этом месте постоянно бъются, ибо там изгиб дороги.
0
1
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Нужно ли изучать татарский язык в детском саду?

До окончания голосования осталось:
ДаНетЗнать еще один язык — полезно
Голосов: 19
Голосовать
Голосов: 15
Голосовать
Голосов: 14
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru