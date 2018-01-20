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Смертельное ДТП на трассе Казань-Оренбург: «Лада» влетела в фуру, перевозившую газ

Смертельное ДТП на трассе Казань-Оренбург: "Лада" влетела в фуру, перевозившую газ
16+
Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Чистопольском районе Татарстана на 124 километре трассы Казань—Оренбург произошло ДТП — "Калина" врезалась в большегруз "Скания", который перевозил сжиженный газ. Все произошло сегодня, 21 января, около 14.20.

Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, перед столкновением водитель легкового автомобиля вылетел на полосу встречного движения. В результате аварии погибли водитель и пассажир "Лады".

Выясняются все подробности ДТП.

Женя Потехина, 21.01.2018, 16:16
Тэги: ДТП
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Комментарии

Горожанин21 января 2018, 16:30
Никогда водителей не научит чужой опыт выезда на встречку. Только собственный опыт, но к сожалению единственный в жизни.
2
14
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деревенщина21 января 2018, 17:21
Выезжающий на встречку в любом случае рискут-ну он пошёл на обгон, а обгоняемый неизвестно из каких мотивов поднимает скорость,тормозить опасно машину може занести и у него выбор только ещё более нажать на газ или в момент явной опасности срулить в бок так как торможение приведет к столкновению он не успевает и получается что он либо обгонит или нет.Бывает секунды достаточно чтобы встать в свой ря,а иногда этой секунды нет.Во многом вина обгоняемой машины-ведб по закону он прав в увеличении своей скорости.Если бы дороги были односторонними то было бы аварий меньше,но стоит их сделать то тогда шофера вообще поднимают скорость и это опасно.
7
6
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Горожанин21 января 2018, 17:21
В ответ на комментарий пользователя
Люди зачем Вы покупаете отечественный автопром и потом нарушаете правила дорожного движения... любая авария на трассе это же смерть или инвалидность... и ещё кого нибудь можете забрать за собой... наш автопром не рассчитан на нарушение ПДД... хотите гонять берите немца или японца... а если хотите вообще быть здоровым берите вольво.... пожалуйста прислушайтесь
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Какая разница кто производитель, если за его управлением сидит похренист? Даже если он купит броневик, еще не значит, что может гонять по трассе. На встречке может оказаться любая марка машины, не только бензовозы и камазы. Почему люди соблюдающие ПДД должны пострадать?
Лучший комментарий
1
24
Согласны с автором?
Горожанин21 января 2018, 17:25
Эксперды млять, собрались.
2
8
Согласны с автором?
Горожанин21 января 2018, 17:37
И не говори , из трамвая то виднее
3
9
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин21 января 2018, 17:54
На крузаках ездят
3
13
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Горожанин21 января 2018, 17:58
В ответ на комментарий пользователя
На крузаках ездят
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виртуально , школоло :-D
1
5
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Горожанин21 января 2018, 18:03
В ответ на комментарий пользователя
Лучше ездить в трамвае, чем на таких вот ладах гонять по встречкам! Лично я коплю на крузак например, а пока могу и на трамвае поездить! Да и если вы на ладе ездите, вас даже ваши знакомые не будут уважать, потому что зачем им такой кто только на ладу смог насобирать!
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Зачем жить для статуса? Не все ли равно на чем я приеду у человеку, который меня ждет и любит. А если твоей женщине важно, на чем ты ездишь, это плохо очень, очень..
1
16
Согласны с автором?
Димас люблю пивас21 января 2018, 18:26
В ответ на комментарий пользователя
Зачем жить для статуса? Не все ли равно на чем я приеду у человеку, который меня ждет и любит. А если твоей женщине важно, на чем ты ездишь, это плохо очень, очень..
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Дело по большему счету не в статусе а в безопасности! Но раз уж ты написал про статус, то те кто тебя ждет и любит скорее всего такого же статуса что и ты!
9
0
Согласны с автором?
Горожанин21 января 2018, 18:49
В ответ на комментарий пользователя
Дело по большему счету не в статусе а в безопасности! Но раз уж ты написал про статус, то те кто тебя ждет и любит скорее всего такого же статуса что и ты!
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Да,. Иван слесарь.и Манька уборщица.
5
2
Согласны с автором?
Горожанин21 января 2018, 18:58
В ответ на комментарий пользователя
Люди зачем Вы покупаете отечественный автопром и потом нарушаете правила дорожного движения... любая авария на трассе это же смерть или инвалидность... и ещё кого нибудь можете забрать за собой... наш автопром не рассчитан на нарушение ПДД... хотите гонять берите немца или японца... а если хотите вообще быть здоровым берите вольво.... пожалуйста прислушайтесь
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Вольво уже давно не то... Как Китайцы купили - стали из старых бочек кузов делать;(
0
1
Согласны с автором?
Горожанин21 января 2018, 19:49
В ответ на комментарий пользователя
Да,. Иван слесарь.и Манька уборщица.
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Меня твой Lexus не интересует... Я тороплюсь, меня любимый на остановке ждёт.
(Сильные слова. Не каждая так сможет.)
0
4
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Горожанин21 января 2018, 19:53
В ответ на комментарий пользователя
Никогда водителей не научит чужой опыт выезда на встречку. Только собственный опыт, но к сожалению единственный в жизни.
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Народная мудрость гласит, что умный учится на чужих ошибках, а дурак на своих.
0
5
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Горожанин21 января 2018, 21:09
Мягкий снег прошел,что может поспособствовало к изчезновению препятствий контуров афтофургона.мухаметзянов икрам.народная мудрость пологаеться на наблдениях
1
0
Согласны с автором?
Вредный21 января 2018, 21:23
В ответ на комментарий пользователя
Мягкий снег прошел,что может поспособствовало к изчезновению препятствий контуров афтофургона.мухаметзянов икрам.народная мудрость пологаеться на наблдениях
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Успокойся.Джигурда.
0
0
Согласны с автором?
Вредный21 января 2018, 21:25
В ответ на комментарий пользователя
Меня твой Lexus не интересует... Я тороплюсь, меня любимый на остановке ждёт.
(Сильные слова. Не каждая так сможет.)
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Москвич 412, а не Лексус.
0
0
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Чак Чак Норрисс21 января 2018, 22:06
Не покупайте ведро с болтами,на встречке в лоб вам не выжыть.
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