Смертельное ДТП на трассе Казань-Оренбург: «Лада» влетела в фуру, перевозившую газ

В Чистопольском районе Татарстана на 124 километре трассы Казань—Оренбург произошло ДТП — "Калина" врезалась в большегруз "Скания", который перевозил сжиженный газ. Все произошло сегодня, 21 января, около 14.20.

Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, перед столкновением водитель легкового автомобиля вылетел на полосу встречного движения. В результате аварии погибли водитель и пассажир "Лады".

Выясняются все подробности ДТП.