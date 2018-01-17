В Татарстане возбудили дело на врачей, из-за которых после ДТП погибла чиновница

В Татарстане Следственный комитет возбудил дело на неустановленных пока врачей, из-за которых спустя несколько месяцев после ДТП скончалась 44-летняя глава отдела по делам молодежи и спорту Черемшанского района. Об этом сообщил источник Prokazan.ru.

Напомним, в конце 2016 года в Чистопольском районе столкнулись микроавтобус Volkswagen и Ford Mondeo, в результате шесть человек получили травмы и один погиб, среди пострадавших был глава исполкома Черемшанского района Фаяс Мингазов и глава отдела по делам молодежи и спорту.

Пострадавшая женщина долгое время не приходила в сознание.

- Сначала ее с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом позвоночника госпитализировали в Чистопольскую ЦРБ, в конце января - в РКБ, в начале марта в Черемшанскую ЦРБ, а в начале мая ее выписали домой. В итоге уже дома 20 мая женщина скончалась, - сообщили Prokazan.ru.

У погибшей женщины остались сиротами дочь и сын.

В результате после проведенной проверки в Следственном комитете 16 января возбудили дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Ведется поиск подозреваемых.