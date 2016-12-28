Глава исполкома Черемшанского района попал в смертельное ДТП под Чистополем

Столкновение микроавтобуса Volkswagen и Ford Mondeo произошло накануне утром

Стали известны подробности смертельного ДТП, которое произошло накануне утром в Чистопольском районе - в 7:35 столкнулись микроавтобус Volkswagen и Ford Mondeo, в результате шесть человек получили травмы и один погиб. Как стало известно ProKazan.ru, среди пострадавших - глава исполкома Черемшанского района Фаяс Мингазов.

По данным правоохранительных органов, 44-летний водитель Volkswagen Transporter из Башкортостана выехал на полосу встречного движения, где врезался в Ford Mondeo, за рулем которого был 53-летний водитель исполкома Черемшанского района.

- На месте ДТП скончался 55-летний пассажир Volkswagen Transporter, также пострадали водитель и два пассажира этого авто (все они также из Башкортостана). В Ford Mondeo пострадали водитель, 56-летний глава исполкома Черемшанского района Фаяс Мингазов и 43-летняя глава одного из отделов исполкома, - рассказали в правоохранительных органах.

Всех пострадавших госпитализировали в ЦРБ.

Идет расследование.