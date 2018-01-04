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Виновнику ДТП в Татарстане, в котором погибли 4 человека, грозит до 7 лет лишения свободы

Виновнику ДТП в Татарстане, в котором погибли 4 человека, грозит до 7 лет лишения свободы
16+
Фото: МВД по РТ

Следственное отделение ОМВД РФ по Пестречинскому району Татарстана возбудило уголовное дело по факту смертельного ДТП, которое произошло накануне на трассе Казань – Шемордан. 

Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, водителю «Хенде Крета», который, по предварительной информации, является виновником ДТП, грозит лишение свободы на срок до семи лет. (Статья «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Напомним, 36-летний водитель иномарки, которая зарегистрирована в Московской области, на большой скорости выехал на встречную полосу движения и врезался в «Ладу». В результате погибли 4 человека, еще 6 человек пострадали. 

В настоящее время проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Следователи и криминалисты выясняют детали аварии и опрашивают свидетелей. 

Женя Потехина, 05.01.2018, 11:37
Тэги: ДТП
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Комментарии

Ее05 января 2018, 12:04
Всего лишь 7... Он 4 жизни погубил,невиновных людей.
Лучший комментарий
2
39
Согласны с автором?
Горожанин05 января 2018, 12:05
А был ли третий участник??
2
2
Согласны с автором?
Я05 января 2018, 12:08
Ни кто не застрахован, лишив свободы, погибших назад не вернешь. Аллам сакласын. Соболезную родным.
12
26
Согласны с автором?
Горожанин05 января 2018, 12:40
Хундай крепкая машина судя по фото
2
11
Согласны с автором?
Горожанин05 января 2018, 12:52
В ответ на комментарий пользователя
Ни кто не застрахован, лишив свободы, погибших назад не вернешь. Аллам сакласын. Соболезную родным.
Развернуть
Так -то оно так ну этот гастелло уев должен был думать прежде чем грубо нарушать!
0
12
Согласны с автором?
Моя дорогая подруженька моя красивая! Алиночка, Руслан я не верю05 января 2018, 12:59
В ответ на комментарий пользователя
Ни кто не застрахован, лишив свободы, погибших назад не вернешь. Аллам сакласын. Соболезную родным.
Развернуть
Никто не застрахован! Но из за него нет больше моих близких! Из за того что он торопился нет 4 человек . Куда он торопился на тот свет почему тогда не он а они...... господи прости
2
19
Согласны с автором?
Моя дорогая подруженька моя красивая! Алиночка, Руслан я не верю05 января 2018, 13:03
В ответ на комментарий пользователя
Ни кто не застрахован, лишив свободы, погибших назад не вернешь. Аллам сакласын. Соболезную родным.
Развернуть
Я не верю до сих пор.... за что..
3
9
Согласны с автором?
Горожанин05 января 2018, 13:18
В ответ на комментарий пользователя
Хундай крепкая машина судя по фото
Развернуть
Да не просто ваз промокашка
0
7
Согласны с автором?
Горожанин05 января 2018, 13:29
Скорееб этот автоваз грёбанный продали иностранцам.
1
4
Согласны с автором?
Горожансто05 января 2018, 13:31
Пусть сидит москвич гнида
0
3
Согласны с автором?
Горожанин05 января 2018, 13:45
В ответ на комментарий пользователя
Ни кто не застрахован, лишив свободы, погибших назад не вернешь. Аллам сакласын. Соболезную родным.
Развернуть
Правильно! Надо упразднить все тюрьмы! Ничего назад не вернешь! Всем свободу!
5
6
Согласны с автором?
Горожанин05 января 2018, 13:46
В ответ на комментарий пользователя
Ни кто не застрахован, лишив свободы, погибших назад не вернешь. Аллам сакласын. Соболезную родным.
Развернуть
Самая тупая мысль,которая может прийти в голову. ......
9
5
Согласны с автором?
Вася05 января 2018, 14:09
В ответ на комментарий пользователя
Скорееб этот автоваз грёбанный продали иностранцам.
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Уже продали Рено и Ниссану. Те же ведра клепают
1
4
Согласны с автором?
Горожанин05 января 2018, 14:16
В ответ на комментарий пользователя
Ни кто не застрахован, лишив свободы, погибших назад не вернешь. Аллам сакласын. Соболезную родным.
Развернуть
Все правильно ! Свободу убийцам !!! Их наказание не вернет к жизни убитых ими !!! А если серьезно - ты больной !??
1
4
Согласны с автором?
Горожанин05 января 2018, 14:31
За кражу елки 5 лет. А тут 7 лет за 4х людей...
0
9
Согласны с автором?
Горожанин05 января 2018, 14:32
В ответ на комментарий пользователя
Ни кто не застрахован, лишив свободы, погибших назад не вернешь. Аллам сакласын. Соболезную родным.
Развернуть
Вот приходят к тебе домой два рецидивиста амбала, насилуют и убивают твою жену у тебя на глазах, детей режут как овец. А ты стоишь такой: «Ну никто не застрахован, Алла сакласын, зачем их сажать, жену и детей ведь не вернёшь этим...»
11
3
Согласны с автором?
Горожанин05 января 2018, 14:37
В ответ на комментарий пользователя
Вот приходят к тебе домой два рецидивиста амбала, насилуют и убивают твою жену у тебя на глазах, детей режут как овец. А ты стоишь такой: «Ну никто не застрахован, Алла сакласын, зачем их сажать, жену и детей ведь не вернёшь этим...»
Развернуть
Думаеш он спецально приехал из подмосковья чтоб в татарстане убить 4тырёх человек ??
2
10
Согласны с автором?
Горожанин05 января 2018, 14:44
Возможно, я скажу жестокую вещь. Но это судьба. Даже есть видеоролики, когда люди не просто выживают, а даже повреждений не получают в страшнейших авариях, когда из авто или др. Транс средство всмятку. А сколько примеров когда люди по каким то причинам не попадают на самолет, который взрываетя...Ни в коем случае не оправдываю тех, кто нарушает правила. Но это просто способ, причина. Если не это, было бы что то другое. Говорю из личного опыта.
0
7
Согласны с автором?
Горожанин05 января 2018, 14:59
В ответ на комментарий пользователя
Ни кто не застрахован, лишив свободы, погибших назад не вернешь. Аллам сакласын. Соболезную родным.
Развернуть
Так давайте и за изнасилование и убийства не сажать. Либерализма уже через край везде, никто ничего не боится.
5
1
Согласны с автором?
Горожанин05 января 2018, 15:03
В ответ на комментарий пользователя
Всего лишь 7... Он 4 жизни погубил,невиновных людей.
Развернуть
15-20 должно !
1
4
Согласны с автором?
Горожанин05 января 2018, 15:05
В ответ на комментарий пользователя
15-20 должно !
Развернуть
Должно мыж впереди всех :-D
0
2
Согласны с автором?
Гость05 января 2018, 15:52
Полюбому условку дадут
0
4
Согласны с автором?
ЗЛОЙ ДЕД05 января 2018, 16:02
ИМЕННО ГРОЗИТ обычным людям...был бы из удащливых получил бы год колонии...
0
4
Согласны с автором?
Горожанин05 января 2018, 16:43
Дааа.... Конкретно четырку замяло. Неужели, видя мудака несущегося на тебя, нельзя было заранее притормозить. Я никого не оправдываю. Но на дороге все всегда должны придерживаться правил 3Д (дай дорогу дураку).
1
1
Согласны с автором?
Горожанин05 января 2018, 16:57
В ответ на комментарий пользователя
Думаеш он спецально приехал из подмосковья чтоб в татарстане убить 4тырёх человек ??
Развернуть
Значит он ПДД не специально нарушил?
0
1
Согласны с автором?
Мадина05 января 2018, 17:08
В ответ на комментарий пользователя
Возможно, я скажу жестокую вещь. Но это судьба. Даже есть видеоролики, когда люди не просто выживают, а даже повреждений не получают в страшнейших авариях, когда из авто или др. Транс средство всмятку. А сколько примеров когда люди по каким то причинам не попадают на самолет, который взрываетя...Ни в коем случае не оправдываю тех, кто нарушает правила. Но это просто способ, причина. Если не это, было бы что то другое. Говорю из личного опыта.
Развернуть
Правильно,нет в жизни ничего случайного....Каждому отмерено свое время жизни.
0
2
Согласны с автором?
Е05 января 2018, 19:49
Нужно больше камер на весь участок до самого шемордвна. Там ездить вообще опасно. Дороги хорошие во все и гонят. Мы
Помним дтп с автобусом около Сабов. Мы пом ним дтп с главным хирургом около Сабов. Мы помним дтп ларгуса со школьным автобусом около Сабов мы помним. . . Вот бы и в ГАИ вспомнили... Ведь такие огромные скорости от безнаказанности на этом участке постоянно уносят жизни...
0
1
Согласны с автором?

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