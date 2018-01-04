Виновнику ДТП в Татарстане, в котором погибли 4 человека, грозит до 7 лет лишения свободы

Следственное отделение ОМВД РФ по Пестречинскому району Татарстана возбудило уголовное дело по факту смертельного ДТП, которое произошло накануне на трассе Казань – Шемордан.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, водителю «Хенде Крета», который, по предварительной информации, является виновником ДТП, грозит лишение свободы на срок до семи лет. (Статья «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Напомним, 36-летний водитель иномарки, которая зарегистрирована в Московской области, на большой скорости выехал на встречную полосу движения и врезался в «Ладу». В результате погибли 4 человека, еще 6 человек пострадали.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Следователи и криминалисты выясняют детали аварии и опрашивают свидетелей.