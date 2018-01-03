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В Татарстане на трассе лоб в лоб столкнулись две «легковушки», 4 человека погибли

В Татарстане на трассе лоб в лоб столкнулись две «легковушки», 4 человека погибли
16+
Фото: ГУ МЧС России по РТ/фото с места происшествия
ДТП произошло сегодня в 13.38 на трассе Казань – Шемордан

В Пестречинском районе Татарстана лоб в лоб столкнулись «Лада» 14-й модели и «Хенде Крета». В результате ДТП 4 человека погибли и 6 пострадали, сообщили в МВД по РТ.

ДТП произошло сегодня в 13.38 на трассе Казань – Шемордан около деревни Чуча в Пестречинском районе.

- По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля «Хундай Крета» не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2114 под управлением 37-летнего водителя, - сообщили в ведомстве. 

Отмечается, что машина виновника ДТП зарегистрирована в Московской области. 

На место происшествия выезжали начальник ГИБДД, специализированная группа главного следственного управления МВД по РТ. В настоящее время выясняются все подробности. 

Напомним, накануне в Лаишевском районе Татарстана 36-летний водитель Opel Astra вылетел в кювет и погиб. ДТП произошло накануне на 670-м километре трассы Казань-Оренбург. 

Люция Кашапова, 04.01.2018, 15:08
Тэги: ДТП
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Комментарии

Горожанин04 января 2018, 15:34
Да что такое..! В другом регионе две легковушки 10 трупов, у нас в РТ 4 трупа8'-(
1
12
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Гордон04 января 2018, 15:48
А потому что типа корейских миллионников в кредит взяли и едут думают что типа крутые.... упаси Аллах от таких....
Лучший комментарий
5
43
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Горожанин04 января 2018, 15:50
Надеюсь это был герцог. С.у.к.а безмозглая!
8
6
Согласны с автором?
Горожанин04 января 2018, 16:23
Переднеприводной джип+ колхозпилот= дтп
8
8
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Димас люблю пивас04 января 2018, 16:31
В ответ на комментарий пользователя
Надеюсь это был герцог. С.у.к.а безмозглая!
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Плюсую!:-D покойся друг несчастный8-|
5
1
Согласны с автором?
104 января 2018, 16:35
Похоже что крета - это диагноз, постоянно в городе вижу борзых существ на данных повозках
4
11
Согласны с автором?
Горожанин04 января 2018, 16:37
Алла сакласын.
3
8
Согласны с автором?
104 января 2018, 16:47
В ответ на комментарий пользователя
Похоже что крета - это диагноз, постоянно в городе вижу борзых существ на данных повозках
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О ком вы?
1
6
Согласны с автором?
Горожанин04 января 2018, 17:03
Хундай передок перебрать и опять продавать можно.
2
7
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Ландыш04 января 2018, 17:37
Проезжала мимо.....ужас там
1
4
Согласны с автором?
горожанин04 января 2018, 17:37
Раньше на Дастерах очень деловые люди ездили,сейчас после многих аварий поняли, что это не машина а дерьмо. Сейчас на гретах напыщенные ездят,но скоро поймут что это не авто ,а помойка.
6
5
Согласны с автором?
104 января 2018, 17:43
единственное место на всей трассе где на зимний период не ограничили скорость до 60 км в час. вот и результат
1
5
Согласны с автором?
Гондон04 января 2018, 17:56
крета крета, чепырку разорвало нацуй
2
5
Согласны с автором?
Горожанин04 января 2018, 17:59
Мудаки ..банные
2
2
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Горожанин04 января 2018, 17:59
Чище воздух
6
2
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Горожанин04 января 2018, 17:59
В ответ на комментарий пользователя
А потому что типа корейских миллионников в кредит взяли и едут думают что типа крутые.... упаси Аллах от таких....
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Зато этот корейский миллионник (что это вообще значит?) целый остался, в отличии от таза
0
8
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Горожанин04 января 2018, 18:00
В ответ на комментарий пользователя
Раньше на Дастерах очень деловые люди ездили,сейчас после многих аварий поняли, что это не машина а дерьмо. Сейчас на гретах напыщенные ездят,но скоро поймут что это не авто ,а помойка.
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Еще один. Где помойка? Таз вхламину, а крете даже не резали ничего, салон целый совершенно
3
7
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Горожанин04 января 2018, 18:06
В ответ на комментарий пользователя
крета крета, чепырку разорвало нацуй
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Да нет - это эмчеэсники крышу срезали, чтобы тела вытащить. Вон видно как стойки аккуратно срезаны. И похоже удар ей в бок пришелся.
1
2
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Рамиль04 января 2018, 18:14
Хуже всего что убийца 4-х человек живой и скорее всего отделается максимум колонией-поселением года на 3. Здесь надо применить статью за преднамеренное убийство, выехал на встречку при отличной видимости на 2 км в обе стороны и чистом сухом асфальте. Это наверно лучший участок дороги до Тюлячей и сложно не превысить и если дружить с головой то легко можно обгонять.
0
11
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American04 января 2018, 18:54
В ответ на комментарий пользователя
Раньше на Дастерах очень деловые люди ездили,сейчас после многих аварий поняли, что это не машина а дерьмо. Сейчас на гретах напыщенные ездят,но скоро поймут что это не авто ,а помойка.
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Никогда никто нормальный на этих Дастерах не ездил, колхозники тупые и ездили только, уродливый драндулет, никакой проходимости, немного дороже Тазов, но каждый тазовод выбиваясь в люди, по его мнению, приобретает Дастер, Киа, или ХУндай, которые от Тазов далеко не ушли
4
0
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татар04 января 2018, 19:36
В ответ на комментарий пользователя
Переднеприводной джип+ колхозпилот= дтп
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Читай правильно, виновник Москва урысы- дунгызы
0
1
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Горожанин04 января 2018, 19:38
В ответ на комментарий пользователя
А потому что типа корейских миллионников в кредит взяли и едут думают что типа крутые.... упаси Аллах от таких....
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это же "предварительные данные". Вчера по этой дороге ехали, край дороги и обочина покрыты сплошным льдом, бугры и ямы, может занесло бедолагу, хз.
0
1
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Горожанин04 января 2018, 19:56
Харе спорить о тачках, подумайте о 4 телах, близкие/родственники соболезную...
0
0
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Рамиль04 января 2018, 19:57
В ответ на комментарий пользователя
Читай правильно, виновник Москва урысы- дунгызы
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Нет никакой разницы откуда, русский, татарин или чукча. Зря дорогу отремонтировали, раньше на Вятские поляны через Арск-Балтаси ездили, а сейчас как не поедешь одни 43 регионы и дорога узкая и вечно забита
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