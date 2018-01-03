В Татарстане на трассе лоб в лоб столкнулись две «легковушки», 4 человека погибли

Фото: ГУ МЧС России по РТ/фото с места происшествия

ДТП произошло сегодня в 13.38 на трассе Казань – Шемордан

В Пестречинском районе Татарстана лоб в лоб столкнулись «Лада» 14-й модели и «Хенде Крета». В результате ДТП 4 человека погибли и 6 пострадали, сообщили в МВД по РТ.

ДТП произошло сегодня в 13.38 на трассе Казань – Шемордан около деревни Чуча в Пестречинском районе.

- По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля «Хундай Крета» не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2114 под управлением 37-летнего водителя, - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что машина виновника ДТП зарегистрирована в Московской области.

На место происшествия выезжали начальник ГИБДД, специализированная группа главного следственного управления МВД по РТ. В настоящее время выясняются все подробности.

Напомним, накануне в Лаишевском районе Татарстана 36-летний водитель Opel Astra вылетел в кювет и погиб. ДТП произошло накануне на 670-м километре трассы Казань-Оренбург.