Под Казанью водитель Opel вылетел в кювет и погиб

В Лаишевском районе Татарстана 36-летний водитель Opel Astra вылетел в кювет и погиб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.
ДТП произошло накануне на 670-м километре трассы Казань-Оренбург. Предварительно, водитель не справился с управлением.
- Прибывшие на место пожарные отключили аккумулятор и вытащили автомобиль на дорогу, - сообщили в МЧС.
Как пишет «Камская Новь», погибший не был пристегнут ремнем безопасности.
В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.
Напомним, похожее ДТП произошло в новогоднюю ночь в Тукаевском районе — там перевернулся «Дэу Матиз». Авария произошла на 2-м километре трассы Нижнекамск – Челны, около 5 утра. Автомобиль «Дэу Матиз» вылетел с трассы и перевернулся.