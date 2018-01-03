Под Казанью водитель Opel вылетел в кювет и погиб

В Лаишевском районе Татарстана 36-летний водитель Opel Astra вылетел в кювет и погиб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

ДТП произошло накануне на 670-м километре трассы Казань-Оренбург. Предварительно, водитель не справился с управлением.

- Прибывшие на место пожарные отключили аккумулятор и вытащили автомобиль на дорогу, - сообщили в МЧС.

Как пишет «Камская Новь», погибший не был пристегнут ремнем безопасности.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

Напомним, похожее ДТП произошло в новогоднюю ночь в Тукаевском районе — там перевернулся «Дэу Матиз». Авария произошла на 2-м километре трассы Нижнекамск – Челны, около 5 утра. Автомобиль «Дэу Матиз» вылетел с трассы и перевернулся.