В РТ водитель «Дэу Матиз» вылетел в кювет, возвращаясь с новогодней ночи

В Новогоднюю ночь в Тукаевском районе перевернулся «Дэу Матиз». В результате пострадал водитель - молодой парень.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ, авария произошла на 2-м километре трассы Нижнекамск – Челны, около 5 утра. Автомобиль «Дэу Матиз» вылетел с трассы и перевернулся.

Водитель легковушки был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами.

На месте сотрудники ПСЧ №72 отключили аккумулятор легковушки и вытащили ее на дорогу. К ликвидации последствий аварии привлекались 10 человек.