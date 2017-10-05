Следователи рассказали, зачем уничтожили видео ДТП с 14 погибшими под Заинском

Стали известны причины, по которым была уничтожена Flash-ка c записью из видеорегистратора, на которой была запечатлена страшная авария под Заинском, унесшая жизни 14 человек, выяснилось, что следователи сознательно уничтожили память. Об этом стало известно вчера, на заседании по делу Александра Ижмукова — водителя автобусного рейса «Самара-Ижевск», передает «КП-Самара».

На прошлом заседании следствие заявило, что один из экспертов не смог прочитать Flash-ку, а во время экспертизы она и вовсе была уничтожена. В этот раз следователи объяснили, как это произошло. По словам руководителя следственной группы, Flash-карта на момент экспертизы не была вещественным доказательством, и когда она сломалась, было решено ее уничтожить.

Получится ли достать какие-либо данные с самого видеорегистратора, может выясниться на следующем заседании суда, в пятницу, 7 декабря. Защита планирует допросить представителей компании перевозчика. Кроме того, будут допрошены свидетели, которые присутствовали при следственном эксперименте.

Напомним, ДТП случилось в 00:40 2 июля на 52-м км автодороги Альметьевск—Заинск. Автобус Neoplan, принадлежащий ЕКА, с 28 пассажирами выполнял междугородний рейс Самара—Ижевск. Примерно в 9 км от Заинска на трассе автобус столкнулся с движущимся впереди него автопоездом — автомобилем «КамАЗ», который буксировал на жесткой сцепке неисправный большегруз MAN. От удара автобус опрокинулся и загорелся. В результате ДТП погибли 14 человек. По данному факту было возбуждено два уголовных дела.

По данным следствия, в момент аварии, которая унесла жизни 14 человек, за рулем автобуса находился 56-летний водитель автобуса «Неоплан» Александр Ижмуков. В это время его напарник спал.