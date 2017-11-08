Наверх
Сбивший в центре Казани "лейтенантика" военный следователь был лишен прав
13:08, сегодня11
В казанском поселке Салмачи хотят построить дома выше 20 этажей
13:34, сегодня
Под Казанью из-за бешенства животных введен карантин
12:42, сегодня2
Дизайнер из Казани представил альтернативные логотипы для станций метро в столице РТ
12:07, сегодня15
День народного «Универа» в Казани
В Татарстане у домашних животных появится «скорая помощь»‍ с операционной
11:45, сегодня7
Реклама
В Татарстане работники предприятия получили зарплату телятами
11:16, сегодня16
Имам-хатыйб из Альметьевска решил продать сеть автозаправок за 45,5 млн рублей‍
11:10, сегодня14
Стартовал VI Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи интернет – управляй им!»
В Казани вскрыли капсулу с посланием потомкам, которую заложили 50 лет назад
10:51, сегодня24
В Казани до конца ноября перекроют 5 улиц
10:29, сегодня3
В Казани вновь пройдут авиагонки около Кремля
09:59, сегодня9
Как уменьшить ежемесячный платеж по ипотеке?
В Казани открыли первый в России центр по изучению священной книги евреев
09:37, сегодня39
Владельцы банковских карт МегаФона получат до 20% cashback при покупке через Apple Pay
09:22, сегодня7
Соль в России подорожает на 10 процентов до конца года‍
09:13, сегодня13
Это спасет вашу жизнь и имущество: как обезопасить близких с помощью смартфона
Минниханову показали прозрачные камеры, открытые в новом здании отдела полиции Казани
08:54, сегодня27
Telegram: в Казани внедорожник следователя протащил по улице "маленького лейтенантика"
08:26, сегодня75
Сегодня в Казани воздух прогреется до 3 градусов
06:16, сегодня
Анонимно в Казани: о бездомных и тех, кто не умеет нормально парковаться
20:00, 08.11.201736
«Космический трамвай», который хотели использовать на ЧМ-2018, не выйдет в производство
18:55, 08.11.201718
СМИ: экс-хоккеисту «Ак Барса» Данису Зарипову клуб НХЛ предложил контракт
18:06, 08.11.20178
Казанец, поехавший в кругосветку на велосипеде: о курьезах, лайфхаках и мэре-велосипедисте
17:58, 08.11.201712
«Есть риск, что он умрет в СИЗО»: главу строительной компании «ФОН» госпитализировали
17:33, 08.11.201720
Завтра в Казани будет без осадков и 3 градуса тепла
16:59, 08.11.2017
10-летнюю Алину из Нижнекамска позвали провести фан-встречу и спеть на сцене с музыкантами
16:59, 08.11.201734
Стали известны города, в которых больше всего интересовались Казанью
16:32, 08.11.20176
Арбитражный суд РТ начал процедуру банкротства экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина
16:31, 08.11.201722
Многодетная семья из Татарстана разбилась в Пермском крае
16:19, 08.11.201719
В Иннополисе появится 5G-интернет
16:16, 08.11.201728
В Казани мужчина с ножом ограбил офис микрокредитной организации на 106 тыс рублей
15:44, 08.11.201715
Роспотребнадзор о безопасности суши в Казани: не нужно покупать их через Интернет
15:29, 08.11.201713
Глава МВД РТ о «пыточном скандале» в Нижнекамске: "Говорить «да» или «нет» рано"
15:05, 08.11.201731
В Татарстане школьница сняла на телефон приставания отца, чтобы посадить его
14:40, 08.11.201726
Президент РТ и глава МВД РТ открыли новое здание отдела полиции вместо ОП «Дальний»
14:18, 08.11.201724
В Татарстане в 2,5 раза перевыполнили план по продаже госимущества
14:05, 08.11.20179
Песков: «Вопрос изучения национального языка остается на усмотрение властей Татарстана»
13:40, 08.11.2017183
В Казани ГИБДД проведет очередной "Тоннель"
13:09, 08.11.201731
СМИ: в Татарстане число мусорных полигонов сократится в 10 раз
13:01, 08.11.20174
Журналист Максим Шевченко о татарском: зачем резать курицу, которая несет золотые яйца
12:57, 08.11.201746
Известные казанцы в Instagram запустили стихотворный флешмоб в защиту татарского языка
12:19, 08.11.201731
Особняк в Казани за 379 миллионов и другие коттеджи, которые вскружат вам голову
12:00, 08.11.201753
Верховный суд РТ оставил в силе приговор фитнес-тренеру, ограбившему Быстробанк‍
11:32, 08.11.20178
Минниханов: «Ждем стандарта, где татарский будет преподаваться 2 часа в неделю»
11:31, 08.11.2017168
Появилось видео из гостиницы в Казани, где мужчина по очереди надругался над постоялицами
11:19, 08.11.201718
Глава Минобра РТ: «В Татарстане нет особых вопросов с изучением русского языка»
10:46, 08.11.201751
Пользователи Yota смогут позаботиться о своем здоровье за границей
10:37, 08.11.2017
В Татарстане завершилась пассажирская навигация по Волге
10:18, 08.11.20177
В Казани в сквере "Молодежный" установят новый памятник
09:34, 08.11.201722
В России вступили в силу новые правила движения по кругу
08:59, 08.11.201738
Татарские писатели попросили русских литераторов выступить в защиту языка‍
08:44, 08.11.201763
Минниханов: в Татарстане упали продажи водки
08:29, 08.11.201752
Сегодня в Казани ожидается -1 градус
06:17, 08.11.20171
На проект наружных инженерных сетей Казанского зоопарка планируют потратить 11 млн рублей
18:58, 07.11.201715
«Живое» масло, утиные сосиски и чай для мужчин. Что необычного можно купить в агропарке
18:35, 07.11.201737
СМИ: экс-глава «Просто молоко» вернулся в Аппарат президента РТ
18:31, 07.11.201744
В Казани до «Салават Купере» хотят построить дорогу-дублер за 120 млн рублей
18:10, 07.11.201721
В казанской школе еду на тарелку выкладывают голыми руками?
17:44, 07.11.2017118
В казанской гостинице мужчина изнасиловал женщину и надругался над двумя девочками
17:25, 07.11.201748
Афиша громких событий: Скриптонит, Оксимирон и еще 12 концертов, которые стоит посетить
16:49, 07.11.20171
Завтра в Казани ожидается мокрый снег
16:43, 07.11.2017
В Челнах три девочки скинули кошку с 14 этажа: их сняли на видео
16:29, 07.11.201773
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

Сбивший в центре Казани «лейтенантика» военный следователь был лишен прав

Сбивший в центре Казани "лейтенантика" военный следователь был лишен прав
16+
Фото: скриншот
Он ездил без прав с прошлого года

Военный следователь из Саратовской области, сбивший на KIA сотрудника ГИБДД в центре Казани, еще в прошлом году был лишен прав. Об этом сообщает "Татар Информ".

Водитель был лишен прав за то, что отказался проходить медицинское освидетельствование, когда его остановили сотрудники ГИБДД.

Напомним, ранее именно на этого сотрудника ГИБДД ранее с критикой обрушился депутат Госдумы Фатих Сибагатуллин, который возмутился, что его автомобиль в нарушении депутатской неприкосновенности остановил для досмотра лейтенант ГИБДД, назвав его "маленьким лейтенантиком".

Н. Вильданов, 09.11.2017, 13:08
Тэги: ДТП
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

12809 ноября 2017, 13:15
На кол падлюку! Лейтенанту - медаль! Депутата - учителем татарского языка!
Лучший комментарий
0
23
Согласны с автором?
Горожанин09 ноября 2017, 13:18
Те, кто хочет вякнуть против гайца, погодите и подумайте о том, что военный дятел по пьяни мог сбить кого-то из ваших близких. И был бы отмазан, как обычно.
0
17
Согласны с автором?
опа09 ноября 2017, 13:23
Так и надо ЕМУ !!! Штраф бы еще этому алкашу 1 млн руб !!!!!
0
11
Согласны с автором?
Горожанин09 ноября 2017, 13:27
И вот такие, с позволения сказать, люди становятся следователями, судьями и прокурорами!
1
10
Согласны с автором?
Горожанин09 ноября 2017, 13:27
А теперь нужно спросить у руководства, каким образом этот товарищ после пьянки на службе остался.
0
8
Согласны с автором?
Rinat09 ноября 2017, 13:28
Заказали гаишника, это был киллер
0
1
Согласны с автором?
Горожанин09 ноября 2017, 13:29
Лейтенант за неделю принёс больше пользы народу чем Миннихановские за всю службу.
0
4
Согласны с автором?
Горожанин09 ноября 2017, 13:33
Покажите народу его героя! Может быть, он последний на этой планете! Покажите, пока не убили этого святого лейтенанта!
0
2
Согласны с автором?
Димас люблю пивас09 ноября 2017, 13:37
В ответ на комментарий пользователя
На кол падлюку! Лейтенанту - медаль! Депутата - учителем татарского языка!
Развернуть
Хорошо написал!:-D
0
0
Согласны с автором?
Димас люблю пивас09 ноября 2017, 13:38
В ответ на комментарий пользователя
Лейтенант за неделю принёс больше пользы народу чем Миннихановские за всю службу.
Развернуть
Точняк=-D
0
0
Согласны с автором?
Горожанин09 ноября 2017, 13:41
Хватит уже лейтенантиком его называть.
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Доверяете ли вы полиции после новостей о пытках?

До окончания голосования осталось:
Не доверяю. Становится страшно после таких новостей. Жалко парняВсе равно доверяю. Случаи издевательств единичны
Голосов: 44
Голосовать
Голосов: 10
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 911 22 52,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru