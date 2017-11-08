Сбивший в центре Казани «лейтенантика» военный следователь был лишен прав

Он ездил без прав с прошлого года

Военный следователь из Саратовской области, сбивший на KIA сотрудника ГИБДД в центре Казани, еще в прошлом году был лишен прав. Об этом сообщает "Татар Информ".

Водитель был лишен прав за то, что отказался проходить медицинское освидетельствование, когда его остановили сотрудники ГИБДД.

Напомним, ранее именно на этого сотрудника ГИБДД ранее с критикой обрушился депутат Госдумы Фатих Сибагатуллин, который возмутился, что его автомобиль в нарушении депутатской неприкосновенности остановил для досмотра лейтенант ГИБДД, назвав его "маленьким лейтенантиком".