Telegram: в Казани внедорожник следователя протащил по улице «маленького лейтенантика»

По данным канала, именно на этого сотрудника ГИБДД ранее с критикой обрушился депутат Госдумы Фатих Сибагатуллин

В центре Казани 25-летний военный следователь на внедорожнике сбил сотрудника ГИБДД, протащив его несколько метров, об этом накануне сообщили в Telegram-канале Hue.

Когда автомобиль остановился, инспектор ГИБДД чуть не попал под троллейбус, после этого он вместе с подоспевшим на помощь коллегой задержал нарушителя. Его доставили в полицейский участок.

По данным канала, именно на этого сотрудника ГИБДД ранее с критикой обрушился депутат Госдумы Фатих Сибагатуллин, который возмутился, что его автомобиль в нарушении депутатской неприкосновенности остановил для досмотра лейтенант ГИБДД. "Написано "Госдума", а он ничего не признает — маленький лейтенантик, вот такой шпингалет остановил, заставляет открыть багажник, я говорит, никого не боюсь, в рот смотрит", - говорил депутат.

После этого инцидента проверка действий инспектора прошла, нарушений дисциплины с его стороны не усматривается, сам депутат в ведомство с жалобой на действия инспектора не обращался. Уточнялось, что когда Сибагатуллин показал удостоверение депутата, инспектор отпустил автомобиль, отдав при этом честь.