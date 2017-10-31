СМИ: на Mercedes депутата Госдумы, который остановил «лейтенантик», было 45 нарушений

Сама машина оказалась частной, она не закреплена ни за одной из государственных структур

Стали известны новые подробности скандала с участием депутата Госдумы от РТ Фатиха Сибагатуллина, машину с котором остановил сотрудник ГИБДД, позже названный политиком "маленьким лейтенантиком", выяснилось, что за Mercedes числилось 45 нарушений. Об этом сообщает Kazanfirst.ru.

Депутат был пассажиром в этом немецком авто, единственным знаком, который указывал на принадлежность машины к государственным органам, был пропуск на стоянку Госдумы, при этом эта наклейка не дает права на особые привилегии на дорогах.

Сама машина оказалась частной, она не закреплена ни за одной из государственных структур, за год на этот автомобиль выписано 45 штрафов. Среди них - превышение скорости и проезд на красный свет. Все штрафы были оплачены в срок.

- Ситуация была улажена на самом деле на месте. Сотрудник ГИБДД даже не выписал протокол. Пожелал водителю быть внимательнее на дорогах и отпустил машину с депутатом. Уже после депутат на одном из совещаний высказал претензии. Это, конечно, многих неприятно удивило, - цитирует издание слова одного из представителей ведомства.

По данным "Реального времени", проверка действий инспектора прошла, нарушений дисциплины с его стороны не усматривается, сам депутат в ведомство с жалобой на действия инспектора не обращался. Уточняется, что когда Сибагатуллин показал удостоверение депутата, инспектор отпустил автомобиль, отдав при этом честь.

Напомним, ранее этот инцидент прокомментировали в Госдуме. Зампредседателя комиссии по вопросам депутатской этики Николай Иванов призвал депутатов "вести себя чрезвычайно корректно, зная, что за вами стоят десятки тысяч избирателей. А культура у человека воспитывается годами. Как была воспитана культура, соответственно, так человек и поступает".

Депутат Сибагатуллин возмутился, что его автомобиль в нарушении депутатской неприкосновенности остановил для досмотра лейтенант ГИБДД.

- Написано "Госдума", а он ничего не признает — маленький лейтенантик, вот такой шпингалет остановил, заставляет открыть багажник, я говорит, никого не боюсь, в рот смотрит. Водитель, мой помощник, по своей наивности пошел открывать багажник. Я говорю: "Зачем открываешь? Это же мое личное имущество!" — говорил Сибагатуллин.