Наверх
В России вступили в силу новые правила движения по кругу
08:59, сегодня10
В Татарстане завершилась пассажирская навигация по Волге
10:18, сегодня
В Казани в сквере "Молодежный" установят новый памятник
09:34, сегодня1
Татарские писатели попросили русских литераторов выступить в защиту языка‍
08:44, сегодня32
Стартовал VI Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи интернет – управляй им!»
Минниханов: в Татарстане упали продажи водки
08:29, сегодня25
Реклама
Сегодня в Казани ожидается -1 градус
06:17, сегодня1
На проект наружных инженерных сетей Казанского зоопарка планируют потратить 11 млн рублей
18:58, 07.11.201711
Как уменьшить ежемесячный платеж по ипотеке?
«Живое» масло, утиные сосиски и чай для мужчин. Что необычного можно купить в агропарке
18:35, 07.11.201710
СМИ: экс-глава «Просто молоко» вернулся в Аппарат президента РТ
18:31, 07.11.201737
В Казани до «Салават Купере» хотят построить дорогу-дублер за 120 млн рублей
18:10, 07.11.201718
Это спасет вашу жизнь и имущество: как обезопасить близких с помощью смартфона
В казанской школе еду на тарелку выкладывают голыми руками?
17:44, 07.11.2017102
В казанской гостинице мужчина изнасиловал женщину и надругался над двумя девочками
17:25, 07.11.201742
Афиша громких событий: Скриптонит, Оксимирон и еще 12 концертов, которые стоит посетить
16:49, 07.11.20171
Завтра в Казани ожидается мокрый снег
16:43, 07.11.2017
В Челнах три девочки скинули кошку с 14 этажа: их сняли на видео
16:29, 07.11.201767
Пыточный скандал в Нижнекамске: СК признал потерпевшими двух мужчин, избитых в полиции
16:22, 07.11.201711
Афиша 7-13 ноября: уличный спектакль, старинные танцы и профессиональные бои
15:52, 07.11.2017
Путин поручил за 3 года отказаться от долевого строительства жилья
15:50, 07.11.201721
Минобрнауки РТ меняет начальника управления национального образования
15:42, 07.11.201730
Яндекс: революция в России попала в топ запросов казанцев
15:29, 07.11.20178
Блогеры поддержали 10-летнюю Алину из Нижнекамска, на встречу с которой никто не пришел
14:59, 07.11.201748
В Казани суд отказал в выплате женщине почти 3 млн рублей за изучение сыном татарского
14:56, 07.11.201777
Обанкротившийся «Татагропромбанк» начнет выплаты кредиторам
14:14, 07.11.20174
Около РКБ задымился автобус: инцидент сняли на видео
14:05, 07.11.2017
В Казани ночью горело историческое здание - «Дом Свешникова»
13:55, 07.11.20178
В Казани к ЧМ-2018 хотят запустить беспилотники от "Камаза" по спецполосам
13:26, 07.11.201720
Казанские голуби: от блюда на ужин до олимпийских чемпионов и моделей
12:50, 07.11.20179
СМИ: в Челнах в школах вместо татарского языка ввели риторику
12:26, 07.11.201746
Стала известна причина смерти женщины, умершей в поликлинике Челнов на руках ребенка
11:51, 07.11.201711
Жители Татарстана будут отдыхать четыре месяца в 2018 году
11:48, 07.11.20176
Новое место: брю-бар Skuratov с кофейным пивом и эйр-латте
11:36, 07.11.20171
В Пермском крае в ДТП погибла 24-летняя жительница Татарстана
11:28, 07.11.20172
Туман, вызвавший задержку авиарейсов в Казани, попал в топ тем в соцсетях казанцев
11:13, 07.11.201710
В Казани водитель сбил мужчину во дворе жилого дома: ГИБДД ищет очевидцев
10:51, 07.11.201710
Глава МВД России: большинство звонков о минировании производится из-за рубежа‍
10:41, 07.11.201713
СМИ: гендиректор Зеленодольского проектно-конструкторского бюро покинет свой пост
10:24, 07.11.20179
Один из руководителей аэропорта "Бегишево" с водителем погибли в ДТП в Самарской области
10:10, 07.11.20179
Расстрел красноармейцев под Казанью показали в сериале «Троцкий»‍
09:50, 07.11.201719
Появилось видео, как около "Кольца" перевернулся внедорожник
09:27, 07.11.201720
Казань 100 лет назад: как в городе проходила Октябрьская революция
09:15, 07.11.201746
Власти Татарстана отложили введение в школах новых учебных планов с татарским языком
08:58, 07.11.201788
На горе Эверест вновь подняли флаг Татарстана
08:42, 07.11.201722
В казанском аэропорту отложили время вылета у нескольких авиарейсов
08:25, 07.11.20177
Сегодня в Казани воздух прогреется до 3 градусов
06:17, 07.11.20172
«Ак Барс» на своем льду проиграл «Торпедо»
18:48, 06.11.20175
В Казани рабочего засыпало землей
17:57, 06.11.201716
На митинге в честь 25-летия Конституции РТ выступили в защиту татарского языка
17:01, 06.11.201782
Полиция Казани задержала серийного поджигателя машин
16:08, 06.11.201715
В Татарстане хотят подать в суд на Минобрнауки РФ из-за татарского языка
15:23, 06.11.2017185
Блоги ProKazan.ru: как улететь в США по программе Work and Travel
14:52, 06.11.201723
Под Зеленодольском полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить массовую драку
14:19, 06.11.201764
СМИ: названа возможная причина крушения вертолета под Казанью
13:47, 06.11.201724
В Татарстане водитель на иномарке насмерть сбил пешехода на трассе
13:11, 06.11.20177
Apple сообщила об опасности выгорания экрана новых iPhone X
12:34, 06.11.201728
СМИ: в Татарстане дочь довела мать до самоубийства
11:41, 06.11.201710
Минздрав РТ собирает мнение жителей Татарстана о работе медучреждений
10:59, 06.11.201756
Подробности крушения вертолета под Казанью: вертолет направлялся, чтобы забрать отдыхающих
10:17, 06.11.201725
Появилось видео с места крушения вертолета под Казанью
09:50, 06.11.20174
Под Казанью потерпел крушение вертолет: погиб один человек
09:30, 06.11.201716
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

В России вступили в силу новые правила движения по кругу

В России вступили в силу новые правила движения по кругу
16+
Фото: архив ProKazan
Теперь приоритет получают те машины, которые едут по кругу

В России вступили в силу новые правила движения автомобилей по круговому перекрестку. Теперь приоритеты получают те машины, которые едут по кругу, а другие автомобилисты, которые въезжают на перекресток, должны уступить им дорогу. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на постановление правительства.

Теперь приоритет в движении получает автомобиль, который движется по кругу. В результате другие автомобили, которые выезжают на дорогу, должны уступить ему. Согласно прежним правилам​ преимущество при движении по кругу получали те автомобили, которые въезжали на него. Однако "если на перекрестке с круговым движением установлены знаки приоритета или светофор, то движение транспортных средств по нему осуществляется в соответствии с их требованиями", уточнили в пресс-центре МВД ТАСС.

В справке к документу отмечается, что прежде в России не была установлена единая схема проезда таких перекрестков, что приводило к авариям, при этом приоритет проезда перекрестка с круговым движением установлен практически во всех европейских государствах.

Напомним, ранее правительство установило специальную дорожную размету "Зона перекрестка", которая похожа на квадрат с наискосок перекрещивающимся желтыми диагональным линиями. Границы квадрата определяют границы перекрестка. По правилам дорожного движения автомобилистам нельзя выезжать на перекресток при образовании затора. За это предусмотрен штраф в размере 1 тыс. руб. Новые правила о разметке вступят в силу через 180 дней со дня официального постановления.

Н. Вильданов, 08.11.2017, 08:59
Тэги: Дороги
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин08 ноября 2017, 09:06
только ввели эту поправку в рф? значит в рт мы нарушали пдд? )))
3
2
Согласны с автором?
Горожанин08 ноября 2017, 09:14
ща аварйи меньше не станет, вы чо наших оленей не знаете??? или одни дауны тут собралися???
1
2
Согласны с автором?
Дмитрий08 ноября 2017, 09:32
Так вроде уже лет пять так ездим , что кто на круге тот по главной !!
3
5
Согласны с автором?
Горожанин08 ноября 2017, 09:57
Опять Татарстан впереди урусии.лет 8 назад так уже было в Казани.эти только очнулись,Татарстан Европа.
4
1
Согласны с автором?
Алекс08 ноября 2017, 09:59
В ответ на комментарий пользователя
Так вроде уже лет пять так ездим , что кто на круге тот по главной !!
Развернуть
Если каждый пункт ПДД в закон превращать - заботы никакой, зато "бурная деятельность" налицо. Здорово же: все при деле...8-*
1
3
Согласны с автором?
Горожанин08 ноября 2017, 10:00
В ответ на комментарий пользователя
только ввели эту поправку в рф? значит в рт мы нарушали пдд? )))
Развернуть
>значит в рт мы нарушали пдд?

Ты про что, дурик?
1
2
Согласны с автором?
Горожанин08 ноября 2017, 10:00
В ответ на комментарий пользователя
Опять Татарстан впереди урусии.лет 8 назад так уже было в Казани.эти только очнулись,Татарстан Европа.
Развернуть
Поясни.
1
2
Согласны с автором?
Горожанин08 ноября 2017, 10:04
В ответ на комментарий пользователя
Так вроде уже лет пять так ездим , что кто на круге тот по главной !!
Развернуть
Ты идиот? Если перед кольцом установлен знак приоритета движения (по кольцу), то да, "кто на круге тот по главной". Если нет приоритета, то тут действовало правило, называемое в простонародье "помеха с права".
1
3
Согласны с автором?
Горожанин08 ноября 2017, 10:06
В ответ на комментарий пользователя
Если каждый пункт ПДД в закон превращать - заботы никакой, зато "бурная деятельность" налицо. Здорово же: все при деле...8-*
Развернуть
Ващето поправки в правовых актах делаются путём постановления о дополнении.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин08 ноября 2017, 10:17
В ответ на комментарий пользователя
Опять Татарстан впереди урусии.лет 8 назад так уже было в Казани.эти только очнулись,Татарстан Европа.
Развернуть
что называешь урусией...??? кривоногий ч@**@х@
1
2
Согласны с автором?
Дмитрий08 ноября 2017, 10:25
В ответ на комментарий пользователя
Ты идиот? Если перед кольцом установлен знак приоритета движения (по кольцу), то да, "кто на круге тот по главной". Если нет приоритета, то тут действовало правило, называемое в простонародье "помеха с права".
Развернуть
Сам ты идиот !! Говорю же лет пять так и есть , где знак стоит уступаешь , а где нет знака то по кольцу по главной едешь !! Лет пять минимум так уже , понял !!!
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Доверяете ли вы полиции после новостей о пытках?

До окончания голосования осталось:
Не доверяю. Становится страшно после таких новостей. Жалко парняВсе равно доверяю. Случаи издевательств единичны
Голосов: 20
Голосовать
Голосов: 5
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 911 22 52,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru