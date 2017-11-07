В России вступили в силу новые правила движения по кругу

Теперь приоритет получают те машины, которые едут по кругу

В России вступили в силу новые правила движения автомобилей по круговому перекрестку. Теперь приоритеты получают те машины, которые едут по кругу, а другие автомобилисты, которые въезжают на перекресток, должны уступить им дорогу. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на постановление правительства.

Теперь приоритет в движении получает автомобиль, который движется по кругу. В результате другие автомобили, которые выезжают на дорогу, должны уступить ему. Согласно прежним правилам​ преимущество при движении по кругу получали те автомобили, которые въезжали на него. Однако "если на перекрестке с круговым движением установлены знаки приоритета или светофор, то движение транспортных средств по нему осуществляется в соответствии с их требованиями", уточнили в пресс-центре МВД ТАСС.

В справке к документу отмечается, что прежде в России не была установлена единая схема проезда таких перекрестков, что приводило к авариям, при этом приоритет проезда перекрестка с круговым движением установлен практически во всех европейских государствах.

Напомним, ранее правительство установило специальную дорожную размету "Зона перекрестка", которая похожа на квадрат с наискосок перекрещивающимся желтыми диагональным линиями. Границы квадрата определяют границы перекрестка. По правилам дорожного движения автомобилистам нельзя выезжать на перекресток при образовании затора. За это предусмотрен штраф в размере 1 тыс. руб. Новые правила о разметке вступят в силу через 180 дней со дня официального постановления.