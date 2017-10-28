Дмитрий Медведев разрешил использовать на перекрестках дорог шуваловские «вафельницы»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев разрешил использовать на перекрестках дорожную разметку «вафельница», одобрив изменение приоритета на перекрестках с круговым движением, постановление было опубликовано на сайте правительства РФ.

- При въезде на перекресток, на котором организовано круговое движение и который обозначен знаком 4.3, водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрестку, — говорится в документе.

Напомним, в прошлом году первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов дал поручение внести в правительство проекты нормативных актов об использовании новой дорожной разметки в виде диагональной сетки - «вафельницы».

Данное поручение было дано первым вице-премьером после того, как испытания новой разметки были проведены в течение последних двух лет в Москве.

- Данная разметка, нанесенная на перекрестках, призвана устранить нарушения правил дорожного движения, в частности, выезд на перекрестки и их пересечение при образовании заторов на дорогах, - отметил представитель секретариата.

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"Вафельница"считается запретной зоной, останавливаться на ней нельзя, и если водитель, находясь на такой разметке, упрется в хвост пробки и преградит дорогу транспортным средствам, двигающимся в поперечном направлении, то получит штраф 1000 рублей согласно статье 12.13 КоАП РФ — фиксировать нарушения будут камеры, работающие в автоматическом режиме.



О наличии "вафельницы" на перекрестке будет предупреждать соответствующий знак в виде белого прямоугольника с автомобилем и желтой сеткой — его пропишут в ПДД. Возможно, также придется ввести изменения в КоАП, поскольку нынешнее определение термина "затор" весьма расплывчатое, тогда как "вафельница" четко обозначает область нарушения.