В ГИБДД РТ посоветовали водителям сменить летние шины

Такое предупреждение было опубликовано в связи с понижением температуры воздуха ниже ноля

В ГИБДД Татарстана посоветовали водителям сменить летние шины на зимние, такое предупреждение было опубликовано в связи с возможностью образования гололедицы. Об этом сообщили в отделе пропаганды ведомства.

Такое предупреждение было опубликовано в связи с понижением температуры воздуха ниже ноля.

Напомним, в случае, если вы сменили шины, необходимо установить на автомобиле соответствующий знак. В случае, если водитель не наклеит на авто необходимый знак, его ждет либо предупреждение от ГИБДД, либо штраф в размере 500 рублей.