ГИБДД Казани проверит, как водители уступают дорогу машинам с мигалками

Завтра, 18 октября, в Казани ГИБДД проведет проверку, как водители уступают дорогу машинам со спецсигналами, об этом сообщили в отделе пропаганды ведомства.

В ходе рейда будут находить водителей, которые не предоставили преимущество в движении автомобилям спецслужб с нанесенными цветографическими схемами, включенными проблесковыми маячками синего цвета и специальным звуковым сигналом.

- В отношении данных водителей будут составлены административные материалы по ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере 500 рублей или лишение права управления транспортным средством сроком от одного до трех месяцев, - отметили в ГИБДД.

Напомним, минувшей зимой в Казани уже проходил похожий рейд. Водители-нарушители могли заплатить штраф или просмотреть специальный образовательный фильм о том, что бывает, когда "скорая" не успевает на вызов из-за таких инцидентов.