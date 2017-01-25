В Казани ГИБДД пустила по дорогам «скорые», чтобы проверить, как им уступают дороги

Водителям-нарушителям грозил штраф, однако они могли заменить его на просмотр специального образовательного фильма

В Казани и еще нескольких городах Татарстана сотрудники ГИБДД провели рейд со "скорыми", проверив, как им уступают дорогу другие водители. Об этом накануне сообщили в отделе пропаганды инспекции.

Кареты "скорой" проехались по улицам с включенными проблесковыми маячками и специальными звуковыми сигналами, двигающиеся следом сотрудники ГИБДД, проверяли, как им уступают дорогу, после чего, в случае необходимости, останавливали водителей-нарушителей.

Водителям грозил штраф, однако они могли заменить его на просмотр специального образовательного фильма о том, что бывает, когда "скорая" не успевает на вызов из-за водителей-нарушителей.

К слову, наказание за нарушение данного правила ПДД - штраф 500 рублей или лишение водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев.

Напомним, несколько недель назад большой резонанс вызвал инцидент в Петропавловске-Камчатском, где 21-летний мужчина скончался из-за того, что скорой помощи въезд во двор преградил автомобиль, за рулем которого находилась женщина. Чтобы добраться до пациента, бригаде скорой в результате понадобилось 13 минут вместо трех.