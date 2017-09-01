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Казанцы просят продлить режим работы автобусов и оборудовать их кондиционерами

Казанцы просят продлить режим работы автобусов и оборудовать их кондиционерами
16+
Фото: портал ProKazan.ru
Портал ProKazan.ru узнал, какие проблемы общественного транспорта волнуют жителей и как их можно решить

С начала нового учебного года общественный транспорт Казани вновь приобретет большую популярность — им начнут активнее пользоваться студенты и школьники. Из-за традиционно возрастающего потока пассажиров транспорт возникнет больше неудобных моментов — по утрам и вечерам станет еще теснее, мы будем дольше стоять в пробках и так далее. «Город» решил выяснить, какие проблемы общественного транспорта волнуют казанцев больше всего и подумали над тем, как их можно решить.

Предложение 1. Продлить работу общественного транспорта

Светлана Михайлова:

- Очень часто сталкиваюсь, с тем, что не могу уехать на автобусе или другом наземном транспорте после 21 часа. К примеру, с проспекта Победа в сторону Аделя Кутуя маршруты заканчивают работу уже в 8 вечера, я уже молчу об отдаленных районах города. Видимо, по мнению транспортников, после 9 вечера в Казани все сидят дома и готовятся спать.

Почему транспорт рано прекращает работу?

По информации мэрии Казани, в настоящее время до 23.00 функционируют 36 наиболее востребованных автобусных маршрутов, а утренний выпуск транспорта осуществляется в 4 часа утра. Если говорить о работе транспорта после 23.00, то пассажиропоток не превышает 2-3 человек на один автобус. Если весь транспорт города будет работать допоздна, то это приведет к существенным затратам и, следовательно, к повышению тарифов. 

Кстати, в Москве действуют 10 ночных маршрутов наземного городского пассажирского транспорта. Интервал движения по одному из маршрутов составляет 15 минут, остальные работают с 30-минутными интервалами.

Предложение 2. Установить кондиционеры в общественном транспорте

Неля Шамилова:

- Не раз была в Сочи, приятно удивило, что там в автобусах есть кондиционеры. А у нас в городе летом в автобусах жара, к тому же работают печки. Зимой в казанском транспорте наоборот очень холодно. Это чаще на автобусах по маршрутам №89 и №43. Кроме того, холодно даже в новых трамваях.

В столице РФ кондиционеры есть в 70 процентах автобусов, троллейбусов и трамваев

В некоторых городах России в общественном транспорте, действительно, можно заметить кондиционеры. Так, если снова сравнивать с Москвой, то 40% вагонов метро столицы оборудованы системами климат-контроля, где температура летом поддерживается на уровне 20-24 градуса тепла. Кроме того, по информации пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, более 70% парка Мосгортранса (более 5 тысяч автобусов, около 300 троллейбусов и почти 150 трамваев) оборудованы кондиционерами и климатическими системами. Об их наличии информируют специальные стикеры внутри и снаружи транспортного средства.

Хотите кондиционеры в казанском транспорте? А вы готовы платить за проезд на 10-20 рублей больше?

Кстати, на данный момент на транспортном сайте Казани проходит опрос жителей о работе городского общественного транспорта. Так, один из пунктов как раз посвящен вопросу установки кондиционеров. У нас, горожан, интересуются, готовы ли мы платить за проезд на 10 рублей больше, чтобы при этом до 50% транспортных средств оборудовали кондиционерами. Отметим, что по результатам опроса в паблике ProKazan.ru, более 66 процентов высказались против установки кондиционеров, если при этом повысятся цены за проезд. 

О подготовке к зиме

По информации мэрии Казани, при подготовке к осенне-зимнему периоду в подвижном составе транспортных предприятий Казани был проведен осмотр и регулировка систем отопительных приборов.

- Ежедневно перед выходом транспорта на линию осуществляется контроль технического состояния. Согласно сертификату соответствия заводом-изготовителем предусмотрено одновременное включение всех отопительных приборов в салонах подвижного состава. Однако значительно низкие температуры и частое открывание дверей на остановочных пунктах оказывают  влияние на температуру в салоне транспортного средства, - добавили в Исполкоме.

Предложение 3. Не устраивать гонки на дорогах

Анастасия Юнкерова:

- Недавно ехала на маршруте №2, ничего не предвещало беды. Около остановки «Набережная» водитель увидел автобус №45 и начал его обгонять. При обгоне вылетел на встречную полосу и въехал в «Газель». К счастью, никто не пострадал. Часто гонки между водителями автобусов происходят на Кировской дамбе. Обращаюсь к водителям: пожалуйста, будьте внимательнее, ведь нас, как и вас, ждут дома живыми и здоровыми.

Гонки между водителями автобусов происходят из-за борьба за пассажира. Чтобы собрать план, водители обгоняют друг друга и пытаются «собрать» как можно больше людей. Из-за этого снижается внимательность, происходят ДТП. 

- Водители гоняются за народом, чтобы к вечеру набрать план наличными и по валидаторам, - рассказала порталу ProKazan.ru Карина Гатауллина, которая ранее работала кондуктором на одном из маршрутов.

Предложение 4. Оборудовать автобусы турникетами

Лилия Гирфанова:

- Можно убрать кондукторов, сделать оплату проезда карточками при входе через переднюю дверь, а выход — через все остальные. Кто не будет платить, а кто нет, - это забота города, а не водителя. Пусть ставят турникеты. Также дневной план нужно сделать реальным и обязательно прибавить зарплату водителям.


 Турникет в автобусе Москвы. Автор фото: Stolbovsky, wikipedia.org

Как рассказали в мэрии Казани, комитетом по транспорту рассматривались различные варианты оплаты проезда на городском пассажирском транспорте Казани, в т.ч. и через оборудованные в наземном транспорте терминалы. Был внимательно изучен и опыт Москвы. Однако, наряду с положительными моментами в данном опыте, необходимо отметить существенные недостатки. Например, увеличивается как стоимость подвижного состава, так и стоимость его обслуживания, и как следствие увеличение тарифов.

Также в транспортных средствах оборудованных турникетами увеличивается время посадки-высадки пассажиров, что повлечет за собой сокращение количества выполненных рейсов и необходимость увеличения количества подвижного состава.

О стратегии развития городского транспорта

По информации мэрии Казани, в стратегии развития транспортного комплекса города уделяется большое внимание вопросу улучшения экологической обстановки. Именно поэтому развивается электрический транспорт.

- Ввод в эксплуатацию новых станций метрополитена, строительство новых троллейбусных линий, реконструкция и строительство трамвайной линии по Большому Казанскому кольцу с повышенными скоростными характеристиками, позволят поднять транспортное обслуживание на другой качественный уровень и значительно улучшить экологическую ситуацию в городе, - рассказали в мэрии.

За последние четыре года для города закуплено 64 трамвая (из них 22 - трехсекционные составы) и 127 троллейбусов. В ближайшее время ожидается поступление еще одного трехсекционного трамвая, 7 односекционных вагонов и 15 троллейбусов. 

- Новый подвижной состав имеет повышенную комфортность, оснащен современным технологическим оборудованием, - добавили в мэрии.

Женя Потехина, 02.09.2017, 09:00
Тэги: Общественный транспорт
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Комментарии

Горожанин02 сентября 2017, 10:01
В общем, посыл от транспортников такой: терпите и не жужжите, а то тарифы повысим.
Поэтому и покупает население автомобили, ибо даже в убогом матизе ехать/стоять в пробке намного комфортнее, чем в ОТ.
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