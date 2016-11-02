В Бугульме осудили водителя Hyundai i30, в ДТП с которым погиб 27-летний пассажир

В Бугульме осудили 28-летнего парня, который за рулем Hyundai i30 попал в смертельное ДТП в апреле этого года, в результате которого погиб 27-летний житель города, об этом сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, ночью 14 апреля пьяный водитель корейского авто, в котором было 3 пассажира, ехал на скорости 85 км/ч по улице Гафиатуллина, в какой-то момент он не справился с управлением и врезался в столб.

На месте ДТП скончался один из пассажиров авто, водитель и двое других пассажиров были госпитализированы.

Водителя осудили на 2 года лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.