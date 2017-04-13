В Татарстане в утреннем ДТП погиб 27-летний парень

В Бугульминском районе Татарстана сегодня утром в ДТП погиб 27-летний Александр Д., пассажир Hyundai i30, водитель которой на высокой скорости врезался в опору ЛЭП. Об этом сообщил народный корреспондент ProKazan.ru.

По предварительным данным, в 2:30 28-летний водитель корейского авто, в котором было 3 пассажира, ехал на высокой скорости по улице Гафиатуллина, в какой-то момент он не справился с управлением и врезался в столб.

- На месте ДТП скончался один из пассажиров авто, водитель и двое других пассажиров были госпитализированы, - рассказал очевидец.

Предварительно, у водителя диагностировали перелом грудного отдела позвоночника, у двух других парней - перелом ключицы и перелом бедра.

Идет расследование происшествия.