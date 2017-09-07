ГИБДД Татарстана хочет установить видеокамеры на каждом километре трасс

С такой инициативой сегодня выступил глава ГИБДД РТ Ленар Габдурахманов

Камеры "Автодории", фиксирующие среднюю скорость передвижения автомобилей, могут появиться на каждом километре федеральных трасс в Татарстане, с такой инициативой выступил сегодня на заседании Правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения глава регионального ГИБДД Ленар Габдурахманов.

- Мы предлагаем концепцию развития систем автоматической видеофиксации, которая позволит нам охватить каждый километр федеральных дорог. И, конечно же, необходимо установить предупреждающие знаки о том, что на каждом километре ведется контроль средней скорости, – заявил Ленар Габдурахманов.

По мнению главы ГИБДД, за счет этого на дорогах повысится безопасность. Однако пока что Минтранс и Минсвязь не поддержали данную инициативу.

Кроме того, Госавтоинспекция намерена при помощи камер высокой четкости фиксации бороться с автомобилистами, которые не пристегивают ремень безопасности.

- Необходимо эту инициативу согласовать с нашим правовым отделом, можем ли мы штрафовать, если на фото четко видно, что водитель не пристегнут, — добавил главный госавтоинспектор Татарстана.