Москва больше не хочет использовать казанские дорожные камеры по замеру скорости

В Москве больше не будут использовать казанские дорожные камеры по замеру скорости «Автодории». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что срок контракта между поставщиком — казанской компанией, совладельцем которой является жена министра Минкомсвязи Николая Никифорова, и московским центром истек и не продлен.

- Претензий к компании нет, технология фиксации нарушений мэрию устраивает, но применять будут камеры уже других производителей, - говорится в сообщении.

Кстати, комплексы по замеру скорости «Автодории» в Татарстане начали применять с 2013 года.