Первые беспилотники «КАМАЗа» появятся на трассе Казань-Челны уже в мае 2018 года

Инфраструктуру для них установят на нескольких пилотных участках

Первый опытный заезд беспилотников «КАМАЗа» запланирован на май 2018 года в рамках проекта «Караван». Об этом пишут «Вести КАМАЗа».

Отмечается, что инфраструктуру предположительно установят на нескольких пилотных участках: от Казани до Набережных Челнов, на пути Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, а также Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндией. В дальнейшем проект охватит все федеральные трассы России.

- Эти задачи планируется осуществить в 30-х годах нынешнего столетия. Одним из самых перспективных направлений для организации беспилотного движения является транспортный коридор Европа – Западный Китай, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Набережных Челнах появится современный полигон для испытания беспилотных автомобилей. Для этого в республике планируется запуск образовательных программ и переподготовка специалистов, связанных с технологиями беспилотного транспорта. Кроме этого, в Татарстане планируется налаживание производства как самих беспилотных автомобилей, так и их компонентов.

Так, первые беспилотные автобусы могут появиться в России к 2018 году на территориях бизнес парков, выставочных центров, наукоградов, музейных комплексов и аэропортов. Над проектом беспилотных автобусов работают специалисты института НАМИ и «Камаза» с привлечением компании «Яндекс», отвечающей за инфраструктуру.