GTA по-тетюшски: участковый выстрелил в колесо водителю из Казани, уходившему от погони

В Тетюшском районе Татарстана участковому пришлось использовать табельное оружие, чтобы остановить пьяного 27-летнего водителя из Казани, который не хотел останавливаться.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, участковому поступило сообщение, что по одному из сел ездит пьяный водитель. Совместно с сотрудниками ГИБДД они выехали на место.

- Инспектор ГИБДД жезлом показал водителю остановиться, но тот проигнорировал законные требования и попытался скрыться. В ходе погони нарушитель своими маневрами создавал реальную угрозу жизни и здоровья другим участникам дорожного движения. Участковый уполномоченный произвел два предупредительных выстрела в воздух, а после, в заднее колесо автомобиля нарушителя, - рассказали в МВД.

В результате водитель автомобиля остановился. Предварительно применение табельного оружия сотрудником полиции признано правомерным. Проводится служебная проверка.

Напомним, в середине июня в Казани в микрорайоне Жилплощадка избили сотрудника ГИБДД после того, как он остановил "Ладу" 14-й модели и попросил водителя пройти медосвидетельствование.