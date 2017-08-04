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GTA по-тетюшски: участковый выстрелил в колесо водителю из Казани, уходившему от погони

GTA по-тетюшски: участковый выстрелил в колесо водителю из Казани, уходившему от погони
16+
Фото: pixabay.com

В Тетюшском районе Татарстана участковому пришлось использовать табельное оружие, чтобы остановить пьяного 27-летнего водителя из Казани, который не хотел останавливаться.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, участковому поступило сообщение, что по одному из сел ездит пьяный водитель. Совместно с сотрудниками ГИБДД они выехали на место.

- Инспектор ГИБДД жезлом показал водителю остановиться, но тот проигнорировал законные требования и попытался скрыться. В ходе погони нарушитель своими маневрами создавал реальную угрозу жизни и здоровья другим участникам дорожного движения. Участковый уполномоченный произвел два предупредительных выстрела в воздух, а после, в заднее колесо автомобиля нарушителя, - рассказали в МВД.

В результате водитель автомобиля остановился. Предварительно применение табельного оружия сотрудником полиции признано правомерным. Проводится служебная проверка.

Напомним, в середине июня в Казани в микрорайоне Жилплощадка избили сотрудника ГИБДД после того, как он остановил "Ладу" 14-й модели и попросил водителя пройти медосвидетельствование.

Женя Потехина, 05.08.2017, 12:26
Тэги: ДТП
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Комментарии

12805 августа 2017, 13:18
Молодец! Наградить за меткость
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Горожанин05 августа 2017, 13:33
Стукачество на сёлах стало развиваться , раньше не было такого. Наоборот , предупреждали друг друга о ментах.
Не подумайте ничего , что я поддерживаю паренька . Просто говорю о реальных фактах . Люди стали меняться и может даже в лучшую сторону , но стали чёрствее при общении. Короче какая-то гнилая доброта
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