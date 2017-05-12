ГИБДД РТ возобновила регистрацию новых автомобилей и прием экзаменов. Об этом сегодня в два часа дня сообщили в ведомстве.

- Управление ГИБДД МВД по Республике Татарстан сообщает, что все регистрационные и экзаменационные подразделения работают в штатном режиме, - сказано в письме.

Напомним, Госавтоинспекция временно прекратила регистрацию новых автомобилей и прием экзаменов накануне.