ГИБДД РТ временно прекратила регистрацию новых автомобилей и прием экзаменов. Об этом вечером 12 мая сообщила пресс-служба ведомства.

- В связи с техническими неполадками временно прекращены регистрационные и экзаменационные действия. О начале работы будет сообщено дополнительно, - сообщили в ведомстве.

Кстати, Госавтоинспекция МВД РТ объявила набор в строевые подразделения дорожно – патрульной службы на должности инспектора ДПС. Обо всех требованиях можно прочитать на официальном сайте ГИБДД РТ.