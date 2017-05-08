Число погибших в «девятимайском» ДТП с сотрудником УФСИН в Татарстане выросло до трех

В больнице скончалась 21-летняя девушка

Число погибших в ДТП в Нижнекамском районе Татарстана, которое случилось вечером 9 мая, выросло до трех, об этом ProKazan.ru сообщили в ГИБДД.

Предварительно, ДТП случилось следующим образом - в 21:00 21-летний младший инспектор ФСИН по РТ на "Ладе Калина" не убедился в безопасности обгона и выехал на встречную полосу, где врезался в Volkswagen Passat, который отбросило на автобус Higer.

- В результате ДТП 31-летний водитель Volkswagen и 30-летний пассажир этого же авто скончались на месте происшествия. 21-летняя девушка из этого авто скончалась уже в больнице, - рассказали ProKazan.ru.

Водитель "Лады" с переломом основания черепа, нижней челюсти и позвоночника в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Идет расследование.