В Татарстане на трассе столкнулись две «легковушки» и автобус: погибли два человека

Накануне вечером на автодороге Чистополь-Нижнекамск столкнулись две «легковушки» и автобус. В результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Авария произошла в двух километрах от села Сухарево — там столкнулись «Лада Калина», «Фольксваген» и автобус «Хагер».

- В результате ДТП погибли 32-летний водитель «Фольксвагена» и его 30-летний пассажир, еще один пассажир иномарки получил различные травмы, - сказали в МЧС.

Также пострадал 21-летний водитель «Лады». Он получил переломы ребер, лопатки, челюсти и черепно-мозговую травму.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.