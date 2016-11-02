Под мостом на Ямашева водитель Mercedes выстрелил из пистолета в парня на Chevrolet

В казани накануне вечером, 26 апреля, под мостом на перекрестке проспектов Ямашева и Амирхана 38-летний водитель Mercedes ML350 выстрелил в 24-летнего водителя Chevrolet Cruze из травматического пистолета, причиной стал конфликт на дороге. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

Предварительно, в 19:45 водители двух иномарок устроили потасовку из-за дорожного конфликта.

- В ходе ссоры безработный водитель Mercedes выстрелил в ногу другому водителю из зарегистрированного травматического пистолета, в результате пострадавший получил ушибленную рваную рану левого бедра, - рассказали ProKazan.ru.

Пострадавшего, который является руководителем одной из автомоек города, госпитализировали, полиция проверяет данное происшествие. Уголовное дело пока не возбуждено.

Напомним, ранее стало известно о похожем конфликте - на перекрестке улиц Чишмале и Фучика возле ТЦ "Франт" во время дорожного конфликта водитель KIA выстрелил в лицо из газового пистолета водителю BMW.