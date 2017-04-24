Около ТЦ «Франт» водитель KIA выстрелил в лицо водителю BMW из газового пистолета

В Казани накануне днем на перекрестке улиц Чишмале и Фучика возле ТЦ "Франт" во время дорожного конфликта водитель KIA выстрелил в лицо из газового пистолета водителю BMW, который заставил его притормозить после нарушения ПДД. Об этом сообщает "Татар Информ" со ссылкой на пострадавшего водителя Ильдара Сафиуллина.

По слова водителя немецкого авто, водитель KIA ехал с нарушением правил, тогда он решил обогнать его и притормозить нарушавшего. В ходе ссоры вышедший из машины водитель KIA выхватил газовый пистолет и выстрелил в лицо другому водителю, после чего вернулся в свое авто и уехал.

- Синяя KIA универсал первого поколения двигалась на две полосы. Я ей "моргал", но водитель меня игнорировал. Тогда я объехал его, из-за чего сам едва не попал в ДТП. Я остановил KIA, аккуратно притормозив. Мужчина выбежал из своего авто, а я остался внутри и приоткрыл окно.



Он полез драться, кричал что-то про ограничение скорости и потом, внезапно, выхватил газовый пистолет и выстрелил мне в лицо. У меня потемнело в глазах, дышать было невозможно. Люди, находившиеся поблизости, подоспели на помощь и вызвали "скорую", а стрелявший спешно ретировался, – рассказал пострадавший Ильдар Сафиуллин.

Водитель просит очевидцев происшествия позвонить по номеру 8 903 314 73 88.