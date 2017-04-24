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Около ТЦ «Франт» водитель KIA выстрелил в лицо водителю BMW из газового пистолета

Около ТЦ "Франт" водитель KIA выстрелил в лицо водителю BMW из газового пистолета
16+
Фото: http://www.tatar-inform.ru

В Казани накануне днем на перекрестке улиц Чишмале и Фучика возле ТЦ "Франт" во время дорожного конфликта водитель KIA выстрелил в лицо из газового пистолета водителю BMW, который заставил его притормозить после нарушения ПДД. Об этом сообщает "Татар Информ" со ссылкой на пострадавшего водителя Ильдара Сафиуллина.

По слова водителя немецкого авто, водитель KIA ехал с нарушением правил, тогда он решил обогнать его и притормозить нарушавшего. В ходе ссоры вышедший из машины водитель KIA выхватил газовый пистолет и выстрелил в лицо другому водителю, после чего вернулся в свое авто и уехал.

- Синяя KIA универсал первого поколения двигалась на две полосы. Я ей "моргал", но водитель меня игнорировал. Тогда я объехал его, из-за чего сам едва не попал в ДТП. Я остановил KIA, аккуратно притормозив. Мужчина выбежал из своего авто, а я остался внутри и приоткрыл окно.

Он полез драться, кричал что-то про ограничение скорости и потом, внезапно, выхватил газовый пистолет и выстрелил мне в лицо. У меня потемнело в глазах, дышать было невозможно. Люди, находившиеся поблизости, подоспели на помощь и вызвали "скорую", а стрелявший спешно ретировался, –  рассказал пострадавший Ильдар Сафиуллин.

Водитель просит очевидцев происшествия позвонить по номеру 8 903 314 73 88.

Н. Вильданов, 25.04.2017, 14:11
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин25 апреля 2017, 14:27
Наличие БМВ никак не дает право "аккуратно" тормозить нарушителя ( такое же нарушение ПДД) и никак не гарантирует от выстрела в лицо. Хорошо еще не из травмата в лоб зарядили. Неадекватов полно по городу.
0
29
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Горожанин25 апреля 2017, 14:28
Т.е. моргальщик и подрезальщик на бмв получил отпор и теперь жалуется что обидели?
Лучший комментарий
1
41
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Горожанин25 апреля 2017, 14:30
Короче, дятел на BMW доигрался.
Причем, перед этим создав аварийную ситуацию.
А чувак на KIA молодец.
Только такими методами можно победить замство на дорогах. К сожалению.
0
31
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Горожанин25 апреля 2017, 14:30
Поучить решил вот и получил, дело можно закрывать.............
0
20
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изюм25 апреля 2017, 14:31
чет слабо верится что он не проявлял агрессию
0
11
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Горожанин25 апреля 2017, 14:32
ахах, борзый получил отпор и первый побежал плакаться
0
17
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Ржунемогу25 апреля 2017, 14:32
Водитель Ильдар Сафиуллин кретин конкретный, решил повыделываться на дороге, получил хорошую оплеуху, побежал жаловаться и ищет свидетелей своего позора. Жаль, что газовый, а не травмат был у его оппонента.
Водителю КИА мои аплодисменты.
0
22
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Чупакабра25 апреля 2017, 14:36
Телефон лоха 8 903 314 73 88, пригласите Ильдара.
0
6
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Горожанин25 апреля 2017, 14:36
Наверное думал что раз на бмв ему все позволено, водителей на киа останавливать ведь
Это бюджетная машина отхватил и хорошо таких роликов на ютюбе полно.
0
5
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Горожанин25 апреля 2017, 14:38
В ответ на комментарий пользователя
Телефон лоха 8 903 314 73 88, пригласите Ильдара.
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скажите ему голосом утки - Чёрного Плаща: нюхни газу, злодей! :-D
0
7
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Горожанин25 апреля 2017, 14:41
В ответ на комментарий пользователя
скажите ему голосом утки - Чёрного Плаща: нюхни газу, злодей! :-D
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:)
0
1
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Горожанин25 апреля 2017, 14:45
Водитель БМВ ты кто такой чтоб притормозить? МУДАК?
0
12
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Горожанин25 апреля 2017, 14:46
Водятел на бмв думал что он крутой мачо, а как по щщам получил, пошел плакаться вы полицию:-D
0
7
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Горожанин25 апреля 2017, 15:01
видеорегистратор рулит
1
1
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Горожанин25 апреля 2017, 15:19
Все правильно КИАвод сделал, это самооборона была
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