В Казани водитель красного автобуса сбил мужчину на «зебре»

Накануне в Казани 45-летний водитель красного автобуса сбил 70-летнего мужчину на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Казани.

ДТП произошло в 9:25 при повороте на перекрестке улиц Беломорская-Гудованцева.

- Водитель автобуса при повороте направо не уступил дорогу и сбил пенсионера, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, - сказали в ведомстве.

В результате наезда мужчина получил открытый перелом костей голени со смещением.

Напомним, ранее, 21 апреля, на улице Файзи 22-летний водитель автобуса из Узбекистана насмерть сбил 57-летнюю пенсионерку. По данным ГИБДД, водитель автобуса маршрута №18 в нарушение ПДД не уступил женщине дорогу на пешеходном переходе и сбил ее, от полученных травм она скончалась на месте.

Отметим, за за прошедшие сутки в Казани зарегистрировано 220 ДТП.