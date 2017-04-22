В Сети появилось видео, как на улице Файзи автобус снес пенсионерку

В Интернете появилось видео, как в Казани на улице Файзи днем в пятницу, 21 апреля, 22-летний водитель автобуса из Узбекистана насмерть сбил 57-летнюю пенсионерку.

По данным ГИБДД, водитель автобуса маршрута №18 в нарушение ПДД не уступил женщине дорогу на пешеходном переходе и сбил ее, от полученных травм она скончалась на месте.