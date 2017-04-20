В Казани красный автобус насмерть сбил женщину

Сегодня в Казани красный автобус сбил 58-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе ОГИБДД МВД России по Казани.

Происшествие произошло в 15.30 около дома №11 на улице Файзи.

Сообщается, что от полученных травм женщина скончалась на месте.