В Татарстане в больнице скончалась еще одна пострадавшая в ДТП с молодоженами

В Пестречинском районе Татарстана в ЦРБ скончалась 58-летняя пенсионерка, пострадавшая в смертельном ДТП с молодоженами утром 20 апреля. Информация появилась в соцсетях, ее ProKazan.ru подтвердил источник.

- Женщина получила очень тяжелые травмы, днем в субботу, 22 апреля, она скончалась, - рассказали ProKazan.ru.

Напомним об обстоятельствах ДТП - Chevrolet, в котором находились пара молодоженов, возвращающиеся из Таиланда, и родители девушки, столкнулся с прицепом грузовика Freightliner.



Перед этим, однако, 40-летний водитель грузовика "ГАЗ" не выбрал безопасный боковый интервал и столкнулся с ехавшим в попутном направлении грузовиком Freightliner с прицепом.

- Прицеп в результате вынесло на полосу встречного движения, где с ним столкнулся Chevrolet Lacetti, в котором было четыре человека - молодожены (каждому по 23 года), 49-летний водитель и еще одна 58-летняя пассажирка. На месте ДТП от полученных травм скончались двое из Chevrolet - водитель и 23-летний парень, - рассказали ProKazan.ru.

Девушку и женщину из легкового автомобиля госпитализировали с многочисленными травмами, более старшая женщина скончалась в больнице, младшая девушка сейчас все еще находится в ЦРБ.