Страшная авария на трассе в Татарстане: два человека погибли и два пострадали

Сегодня утром в Пестречинском районе Татарстана произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, два пострадали. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Авария произошла на 878-м километре трассы М7 в 6.11. По данным МЧС, на трассе столкнулись три автомобиля.

- На повороте к селу Отар-Дубровка столкнулись фура «Фредлайнер» под управлением 28-летнего водителя, грузовик «ГАЗ», управляемый 40-летним водителем, и иномарка «Шевроле» с тремя пассажирами, - сказали в ведомстве.

В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте. Сообщается, что на место происшествия прибыли спасатели, медики и полицейские.

- Спасатели извлекли из разбитого автомобиля двух пассажирок. Им оказали первую помощь. Сейчас они госпитализированы, - добавили в ведомстве.