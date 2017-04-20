Подробности ДТП в РТ: молодожены возвращались из Таиланда, когда на них «упал» прицеп

В столкновении двух грузовиков и Chevrolet в Пестречинском районе погибли два человека

Стали известны подробности смертельного ДТП в Пестречинском районе Татарстана, которое случилось накануне в 6 часов утра, выяснилось, что в Chevrolet, на который "упал" прицеп одного из грузовика, находилась пара молодоженов, которые возвращались из Таиланда. Об этом сообщили пользователи соцсетей, ряд подробностей рассказал источник ProKazan.ru.

- Вместе с женой возвращались из свадебного путешествия, прилетели в аэропорт Казани, откуда их и забирали родители. На пути в Воткинск (Удмуртия) их автомобиль попал в ужасное ДТП в Пестречинском районе. Жена погибшего в больнице, - говорится в сообщении.

Как стало известно ProKazan.ru, ДТП произошло следующим образом - 40-летний водитель грузовика "ГАЗ" не выбрал безопасный боковый интервал и столкнулся с ехавшим в попутном направлении грузовиком Freightliner с прицепом.

- Прицеп в результате вынесло на полосу встречного движения, где с ним столкнулся Chevrolet Lacetti, в котором было четыре человека - молодожены (каждому по 23 года), 49-летний водитель и еще одна 58-летняя пассажирка. На месте ДТП от полученных травм скончались двое из Chevrolet - водитель и 23-летний парень, - рассказали ProKazan.ru.

Девушку и женщину из легкового автомобиля госпитализировали с многочисленными травмами.

Сейчас продолжается расследование ДТП.

Отметим, что накануне в Татарстане прошел сильный ледяной дождь, в результате ГИБДД в четверг вечером ввела ограничения для движения автобусов и грузовых автомобилей по федеральным и региональным дорогам Татарстана. Непогода привела к отключению электроэнергии в отдельных населенных пунктах региона, увеличению числа серьезных ДТП, проблемам с движением трамваев и троллейбусов в Казани из-за обледенения контактных линий.