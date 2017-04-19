В Альметьевске погиб байкер без прав, опрокинувшийся после наезда на бордюр

В Альметьевске сегодня ночью погиб 22-летний байкер на Yamaha, опрокинувшийся после наезда на бордюр, при этом парень был лишен водительских прав. Первоначально сообщения появились в соцсетях, информацию подтвердили в ГИБДД.

Предварительно, происшествие случилось в 2:45 на проспекте Строителей.

- Водитель мотоцикла "Ямаха" не выбрал безопасную скорость, совершил наезд на бордюрный камень и опрокинулся. От полученных в ДТП травм мотоциклист скончался в больнице. Мужчина управлял мотоциклом, будучи лишенным права управления транспортными средствами за нетрезвое вождение, - рассказали в инспекции.

Напомним, ранее сегодня стало известно о еще одном смертельном ДТП - в Пестречинском районе Татарстана столкнулись три авто, в результате которого погибли два человека, два пострадали.