Подробности смертельного ДТП в Бугульме: парни на Hyundai пытались скрыться от погони

Стали известны подробности смертельного ДТП в Бугульме, которое случилось сегодня около 3 часов утра, выяснилось, что 27-летний водитель вместе с тремя пассажирами на Hyundai i30 пытались скрыться от погони ГИБДД, об этом сообщает "Татар информ".

По предварительным данным, ехавший по улице Гафиатуллина водитель решил скрыться после того, как его попытались остановить сотрудники ГИБДД, но на высокой скорости не справился с управлением, иномарка вылетела в кювет и врезалась в опору ЛЭП.

На месте ДТП скончался 27-летний пассажир авто, водитель и двое других пассажиров были госпитализированы. Предварительно, у водителя диагностировали перелом грудного отдела позвоночника, у двух других парней - перелом ключицы и перелом бедра.

Идет расследование.