В Татарстане пьяный водитель автобуса повез детей в школу

В Аксубаевском районе Татарстана накануне пьяный 43-летний водитель школьного автобуса повез детей в образовательное учреждение, его остановили по пути сотрудники ГИБДД. Об этом сообщили в отделе пропаганды ведомства.

Водитель Ford Transit перевозил 20 детей и одного сопровождающего до школы, на 15-м км автодороги Аксубаево – Федоровка его остановили и выяснили, что он пьян.

- В отношении водителя составлен административный протокол, его отстранили от управления транспортным средством, - отметили в ГИБДД.

Детей довезли до школы с другим водителем.

Отметим, что это первый случай, когда останавливают пьяного водителя автобуса - в начале года в Казани сотрудники ГИБДД в ходе рейда обнаружили пьяного водителя рейсового автобуса. Водителя автобус Iveco, который ехал по маршруту Казань – Кайбицы, остановили 2 января при въезде в Казань. Полицейские составили протокол в отношении водителя, а автобус отправили на специализированную стоянку.