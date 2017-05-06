ГИБДД: в Казани остановили пьяного водителя рейсового автобуса

В Казани сотрудники ГИБДД в ходе рейда обнаружили пьяного водителя рейсового автобуса, об этом сегодня сообщили в отделе пропаганды ведомства.

Водителя автобус Iveco, который ехал по маршруту Казань – Кайбицы, остановили 2 января при въезде в Казань. Полицейские составили протокол в отношении водителя, а автобус отправили на специализированную стоянку. Все 17 пассажиров были доставлены до места назначения попутным транспортом.

Всего в ходе рейда были проверены 128 междугородних автобусов, были обнаружены 44 нарушения дорожных правил, примерно половина из них - 24 - были связаны с техническим состоянием автобусов.